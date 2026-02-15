Coahuila refuerza cerco contra el sarampión: suman 23 casos sospechosos

Aunque Coahuila no registra ningún caso confirmado de sarampión, en lo que va de 2026 se han acumulado 23 casos sospechosos, por lo que autoridades trabajan en intensificar las medidas de prevención y vacunación.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud federal, los casos probables de 2026 se suman a los 305 que se investigaron en 2025 y que derivaron en 55 contagios en ese año, es decir, una incidencia de 1.6 por ciento que no derivó en ninguna defunción por la enfermedad.

Sin embargo, a nivel nacional sí se contabilizaron 26 fallecimientos el año pasado, de los cuales la mayoría (21) se dio en Chihuahua, mientras que Jalisco registró dos y Sinaloa, Durango y la Ciudad de México tuvieron uno cada uno.

El doctor Raymundo Zamarripa, titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 8 de la Secretaría de Salud de Coahuila, recordó que de los casos sospechosos hay dos en una secundaria de Saltillo, aunque los síntomas que presentan los menores son similares a los de la varicela.

Las muestras de ambos casos se enviaron a un laboratorio y se espera tener los resultados en los próximos días.

Para fortalecer la inmunidad de la población, la Secretaría de Salud dispone de 5 mil vacunas para la Región Sureste. A partir de mañana, se desplegarán módulos móviles en centros comerciales y puntos estratégicos.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a acudir a estos puntos o consultar las páginas oficiales de la Secretaría de Salud estatal para verificar horarios y ubicaciones adicionales, garantizando así la protección de los sectores más vulnerables.

¿DÓNDE ME PUEDO VACUNAR?

16 de febrero: Al Súper Mirasierra y colonia Mirasierra (10:00 a 13:00 horas).

17 de febrero: Jardín de niños Mirasierra (10:00 a 13:00 horas).

18 de febrero: Colonia Hacienda Narro (15:00 a 18:00 horas).

19 de febrero: Al Súper Mirasierra (10:00 a 13:00 horas).

20 de febrero: Jardín de Niños Misión Cerritos y colonia Mirasierra (10:00 a 13:00 horas).

21 de febrero: Al Súper Mirasierra (10:00 a 13:00 horas).

22 de febrero: Alameda de Arteaga (10:00 a 13:00 horas).