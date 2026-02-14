Saltillo: Se salva la Narro de huelga... por ahora

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 14 febrero 2026
    Saltillo: Se salva la Narro de huelga... por ahora
    El nuevo plazo para parar labores por parte del sindicato administrativo de la UAAAN, es el 17 de abril, de no llegar a un acuerdo con Rectoría. VANGUARDIA

El 85 por ciento de los trabajadores votó en contra del estallamiento. El sindicato acordó prorrogar la fecha al 17 de abril para continuar las negociaciones salariales

Luego de rechazar la propuesta presentada por la Rectoría para atender el pliego petitorio, este sábado los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro realizaron la votación para definir si estallaban en huelga.

Aunque la fecha de emplazamiento estaba prevista para el 15 de febrero, la mayoría decidió no suspender labores. De un total de 783 votos emitidos, 666 fueron en contra de la huelga, lo que representa el 85.1 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece la Dra. Enriqueta González Aguilar, primera mujer directora del Tecnológico de Saltillo

En ese contexto, se propuso prorrogar el estallamiento para las 14:00 horas del 17 de abril, con el fin de continuar las negociaciones con la administración universitaria y dar margen a la resolución del emplazamiento por revisión salarial 2026. La propuesta de prórroga fue aprobada por 434 votos.

El acuerdo será notificado en la audiencia programada para el 15 de febrero ante el juez del Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México.

Cabe recordar que la Universidad había advertido a la comunidad estudiantil sobre la posibilidad de huelga por parte de dos sindicatos: el de trabajadores administrativos y el de trabajadores académicos.

En el caso de los académicos, el viernes pasado votaron a favor de aceptar la propuesta de Rectoría que contempla un aumento salarial del 4 por ciento. Por su parte, el sindicato de trabajadores administrativos rechazó la oferta con el 98 por ciento de los votos.

Con este resultado, las actividades académicas podrán desarrollarse con normalidad el lunes 16 de febrero, mientras continúan las negociaciones entre la Rectoría y el sindicato administrativo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
A20
Huelgas

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAAAN
SUTUAAAN

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo es la ciudad de Coahuila con más personas sancionadas por violencia contra las mujeres.

Coahuila acumula más de mil 500 personas sancionadas por violencia contra las mujeres

AMLO: Adulado

AMLO: Adulado
true

POLITICÓN: El ruido vino desde adentro... y cayó Marx Arriaga
Coahuila tiene la novena tasa más alta de matrimonios y la cuarta más alta de divorcios por cada mil habitantes en México.

Figura Coahuila en el top 10 de matrimonios... y en el de divorcios
Autoridades de diferentes órdenes realizaron el operativo

Catean agencia de viajes en Saltillo
Clínicas particulares y farmacias de Saltillo indicaron que actualmente no cuentan con la vacuna contra el sarampión.

Vacuna contra el sarampión no está disponible actualmente en clínicas y farmacias privadas de Saltillo
El sindicato titular del contrato colectivo exigirá condiciones justas para los trabajadores.

Monclova: autorizan al sindicato estar en la subasta que definirá el futuro de AHMSA
El “oído de avión” es un término genérico que engloba diversos síntomas.

Por qué duelen los oídos en los aviones y cómo prevenirlo