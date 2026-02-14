Saltillo: Se salva la Narro de huelga... por ahora

Luego de rechazar la propuesta presentada por la Rectoría para atender el pliego petitorio, este sábado los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro realizaron la votación para definir si estallaban en huelga.

Aunque la fecha de emplazamiento estaba prevista para el 15 de febrero, la mayoría decidió no suspender labores. De un total de 783 votos emitidos, 666 fueron en contra de la huelga, lo que representa el 85.1 por ciento.

En ese contexto, se propuso prorrogar el estallamiento para las 14:00 horas del 17 de abril, con el fin de continuar las negociaciones con la administración universitaria y dar margen a la resolución del emplazamiento por revisión salarial 2026. La propuesta de prórroga fue aprobada por 434 votos.

El acuerdo será notificado en la audiencia programada para el 15 de febrero ante el juez del Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México.

Cabe recordar que la Universidad había advertido a la comunidad estudiantil sobre la posibilidad de huelga por parte de dos sindicatos: el de trabajadores administrativos y el de trabajadores académicos.

En el caso de los académicos, el viernes pasado votaron a favor de aceptar la propuesta de Rectoría que contempla un aumento salarial del 4 por ciento. Por su parte, el sindicato de trabajadores administrativos rechazó la oferta con el 98 por ciento de los votos.

Con este resultado, las actividades académicas podrán desarrollarse con normalidad el lunes 16 de febrero, mientras continúan las negociaciones entre la Rectoría y el sindicato administrativo.