Logia Masónica coahuilense refuerza su legado histórico: Develan placa en centenario templo de Saltillo

Saltillo
/ 14 febrero 2026
    Logia Masónica coahuilense refuerza su legado histórico: Develan placa en centenario templo de Saltillo
    El edificio, construido en 1898, fue oficialmente nombrado recinto “Libertad, Igualdad y Fraternidad”. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA

En un acto que reconoce más de 128 años de historia y formación ciudadana en Coahuila, la Gran Logia Benito Juárez develó una placa conmemorativa en el emblemático templo construido en 1898, nombrado oficialmente como el recinto ‘Libertad, Igualdad y Fraternidad’

En un acto que reafirma la vigencia y el peso histórico de la orden en la capital del estado, la Gran Logia Benito Juárez develó, el sábado 14 de febrero, una placa conmemorativa en el edificio masónico ubicado en el Centro de la ciudad.

Autoridades de la Gran Logia Benito Juárez encabezaron la develación de la placa en el histórico templo masónico de Saltillo.

El inmueble, que data de 1898, fue formalmente nombrado como el templo “Libertad, Igualdad y Fraternidad”, un reconocimiento que otorga seguridad jurídica y oficial sobre el uso del suelo de este edificio histórico para la masonería a nivel mundial.

La ceremonia reafirmó la vigencia de la masonería como espacio de formación ciudadana en la capital coahuilense.

CUNA DE PERSONAJES HISTÓRICOS Y REVOLUCIONARIOS

César Dávila, Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia Benito Juárez, destacó que el recinto es propiedad de la nación desde su construcción y ha sido el hogar de diversas logias simbólicas, como la centenaria Fraternidad número 4, que celebró su centenario en 2019.

César Dávila (segundo de der. a izq.), Muy Respetable Gran Maestro, destacó el legado de más de 128 años de presencia masónica en Coahuila.

“De aquí han salido personajes históricos de Saltillo, que han sido alcaldes, gobernadores, diputados..., recordemos que Saltillo y Coahuila son cuna de revolucionarios. Entonces, por aquí pudo haber pasado Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Óscar Flores Tápia, entre muchos otros”, indicó.

El recinto alberga actualmente a cerca de 100 miembros activos comprometidos con la labor social.

Actualmente, el templo alberga a aproximadamente 100 miembros activos de diversas logias, quienes continúan con la tradición de formar ciudadanos de buenas costumbres y con un medio lícito de subsistencia.

LABOR FILANTRÓPICA Y SOCIAL

Lejos de ser una organización que se define como una universidad que trabaja el espíritu humano, la masonería en Saltillo mantiene un fuerte impacto social a través de diversos clubes paramasónicos.

La logia mantiene convenios con el DIF y autoridades estatales para apoyar tratamientos médicos especializados.

César Dávila, Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia Benito Juárez, indicó que cuenta con convenios con el DIF y el Gobierno del Estado para gestionar traslados y tratamientos médicos gratuitos en hospitales especializados de Galveston y la Ciudad de México para niños con quemaduras o distrofia muscular.

Además de Widow Sons, un club de motociclistas, integrado en gran parte por abogados que ofrecen apoyo legal y empoderamiento a mujeres víctimas de violencia familiar.

Asimismo, han otorgado becas en universidades como la Universidad Autónoma del Noreste. Garantizan los estudios de los hijos de miembros fallecidos hasta los 25 años.

Con la placa conmemorativa se otorga certeza jurídica y reconocimiento oficial al histórico inmueble masónico.

REQUISITOS Y APERTURA A LA SOCIEDAD

Las autoridades masónicas aclararon que, aunque es requisito creer en un ser supremo, no ser ateo, aceptan a personas de cualquier religión, desde católicos hasta musulmanes.

“El objetivo primordial sigue siendo la construcción de un templo espiritual en cada persona y el servicio constante a la sociedad”, se indicó.

El templo masónico del centro de Saltillo es considerado cuna de figuras históricas y revolucionarias del estado.

Con la colocación de esta placa, Luis Javier Mona, Past Master de la Logia Fraternidad número 4, señaló que se trata de un voto de confianza del Gobierno federal y municipal hacia el buen uso que se le ha dado a las instalaciones durante más de 128 años, asegurando que el espacio siga siendo un centro de formación positiva para la ciudadanía.

COMPROMISO SOCIAL

Convenios médicos. Gestión de traslados y tratamientos gratuitos para niños con quemaduras o distrofia muscular en hospitales especializados de Galveston y CDMX

Apoyo a mujeres. A través del club paramasónico Widow Sons, brindan asesoría legal y empoderamiento a víctimas de violencia familiar.

Becas educativas. Otorgan becas en universidades como la UANE.

Protección a familias. Garantizan estudios hasta los 25 años a hijos de miembros fallecidos.

Formación ciudadana. Promueven valores, ética y construcción del “templo espiritual” en cada integrante.

