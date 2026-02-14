Logia Masónica coahuilense refuerza su legado histórico: Develan placa en centenario templo de Saltillo

En un acto que reafirma la vigencia y el peso histórico de la orden en la capital del estado, la Gran Logia Benito Juárez develó, el sábado 14 de febrero, una placa conmemorativa en el edificio masónico ubicado en el Centro de la ciudad.

El inmueble, que data de 1898, fue formalmente nombrado como el templo “Libertad, Igualdad y Fraternidad”, un reconocimiento que otorga seguridad jurídica y oficial sobre el uso del suelo de este edificio histórico para la masonería a nivel mundial.

CUNA DE PERSONAJES HISTÓRICOS Y REVOLUCIONARIOS César Dávila, Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia Benito Juárez, destacó que el recinto es propiedad de la nación desde su construcción y ha sido el hogar de diversas logias simbólicas, como la centenaria Fraternidad número 4, que celebró su centenario en 2019.

“De aquí han salido personajes históricos de Saltillo, que han sido alcaldes, gobernadores, diputados..., recordemos que Saltillo y Coahuila son cuna de revolucionarios. Entonces, por aquí pudo haber pasado Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Óscar Flores Tápia, entre muchos otros”, indicó.

Actualmente, el templo alberga a aproximadamente 100 miembros activos de diversas logias, quienes continúan con la tradición de formar ciudadanos de buenas costumbres y con un medio lícito de subsistencia. LABOR FILANTRÓPICA Y SOCIAL Lejos de ser una organización que se define como una universidad que trabaja el espíritu humano, la masonería en Saltillo mantiene un fuerte impacto social a través de diversos clubes paramasónicos.

César Dávila, Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia Benito Juárez, indicó que cuenta con convenios con el DIF y el Gobierno del Estado para gestionar traslados y tratamientos médicos gratuitos en hospitales especializados de Galveston y la Ciudad de México para niños con quemaduras o distrofia muscular. Además de Widow Sons, un club de motociclistas, integrado en gran parte por abogados que ofrecen apoyo legal y empoderamiento a mujeres víctimas de violencia familiar. Asimismo, han otorgado becas en universidades como la Universidad Autónoma del Noreste. Garantizan los estudios de los hijos de miembros fallecidos hasta los 25 años.

REQUISITOS Y APERTURA A LA SOCIEDAD Las autoridades masónicas aclararon que, aunque es requisito creer en un ser supremo, no ser ateo, aceptan a personas de cualquier religión, desde católicos hasta musulmanes. “El objetivo primordial sigue siendo la construcción de un templo espiritual en cada persona y el servicio constante a la sociedad”, se indicó.