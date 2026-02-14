Coahuila acumula más de mil 500 personas sancionadas por violencia contra las mujeres

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 14 febrero 2026
    Coahuila acumula más de mil 500 personas sancionadas por violencia contra las mujeres
    Saltillo es la ciudad de Coahuila con más personas sancionadas por violencia contra las mujeres. ESPECIAL

El registro estatal del Poder Judicial concentra el mayor número de casos en Saltillo

Desde su creación en 2014, el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres en Coahuila ha acumulado un total de mil 576 inscripciones, de acuerdo con cifras oficiales. El sistema concentra el mayor número de casos en el municipio de Saltillo.

Este registro es un sistema de información de carácter administrativo y público que integra a personas condenadas y sancionadas mediante sentencia ejecutoriada en procedimientos penales por delitos que implican violencia contra las mujeres. Entre estos se encuentran aquellos que vulneran la integridad corporal, la libertad y seguridad sexual, las libertades reproductivas, el desarrollo de la personalidad, la vida y el derecho a una familia libre de violencia, así como la subsistencia familiar.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre las entidades con menor número de moteles en México

Entre los delitos que predominan en el registro destacan los de carácter sexual, como violación, abuso sexual y acoso sexual. También se incluyen condenas por homicidio, feminicidio, violencia familiar e incumplimiento de la pensión alimenticia.

El objetivo del registro es funcionar como un mecanismo de prevención y protección frente al riesgo de reincidencia y repetición de conductas violentas, en favor de las víctimas y de posibles víctimas. Asimismo, busca contribuir a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el acceso a la información.

Por distribución regional, Saltillo concentra 476 registros, seguido del distrito judicial de Río Grande con 454 y Torreón con 260. En la Región Carbonífera se contabilizan 160 casos, Monclova reporta 106, Acuña 88 y San Pedro de las Colonias 32.

En cuanto a la evolución anual, 204 registros corresponden a carpetas abiertas en 2023 y 222 a 2022. Durante 2024 se integraron 124 casos, mientras que en cuanto a causas abiertas en 2025 actualmente solo hay 13 inscripciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Violencia Contra La Mujer
A20

Localizaciones


Coahuila

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo plazo para parar labores por parte del sindicato administrativo de la UAAAN, es el 17 de abril, de no llegar a un acuerdo con Rectoría.

Saltillo: Se salva la Narro de huelga... por ahora
AMLO: Adulado

AMLO: Adulado
true

POLITICÓN: El ruido vino desde adentro... y cayó Marx Arriaga
Coahuila tiene la novena tasa más alta de matrimonios y la cuarta más alta de divorcios por cada mil habitantes en México.

Figura Coahuila en el top 10 de matrimonios... y en el de divorcios
Autoridades de diferentes órdenes realizaron el operativo

Catean agencia de viajes en Saltillo
Clínicas particulares y farmacias de Saltillo indicaron que actualmente no cuentan con la vacuna contra el sarampión.

Vacuna contra el sarampión no está disponible actualmente en clínicas y farmacias privadas de Saltillo
El sindicato titular del contrato colectivo exigirá condiciones justas para los trabajadores.

Monclova: autorizan al sindicato estar en la subasta que definirá el futuro de AHMSA
El “oído de avión” es un término genérico que engloba diversos síntomas.

Por qué duelen los oídos en los aviones y cómo prevenirlo