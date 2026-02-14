Coahuila acumula más de mil 500 personas sancionadas por violencia contra las mujeres

Desde su creación en 2014, el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres en Coahuila ha acumulado un total de mil 576 inscripciones, de acuerdo con cifras oficiales. El sistema concentra el mayor número de casos en el municipio de Saltillo.

Este registro es un sistema de información de carácter administrativo y público que integra a personas condenadas y sancionadas mediante sentencia ejecutoriada en procedimientos penales por delitos que implican violencia contra las mujeres. Entre estos se encuentran aquellos que vulneran la integridad corporal, la libertad y seguridad sexual, las libertades reproductivas, el desarrollo de la personalidad, la vida y el derecho a una familia libre de violencia, así como la subsistencia familiar.

Entre los delitos que predominan en el registro destacan los de carácter sexual, como violación, abuso sexual y acoso sexual. También se incluyen condenas por homicidio, feminicidio, violencia familiar e incumplimiento de la pensión alimenticia.

El objetivo del registro es funcionar como un mecanismo de prevención y protección frente al riesgo de reincidencia y repetición de conductas violentas, en favor de las víctimas y de posibles víctimas. Asimismo, busca contribuir a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el acceso a la información.

Por distribución regional, Saltillo concentra 476 registros, seguido del distrito judicial de Río Grande con 454 y Torreón con 260. En la Región Carbonífera se contabilizan 160 casos, Monclova reporta 106, Acuña 88 y San Pedro de las Colonias 32.

En cuanto a la evolución anual, 204 registros corresponden a carpetas abiertas en 2023 y 222 a 2022. Durante 2024 se integraron 124 casos, mientras que en cuanto a causas abiertas en 2025 actualmente solo hay 13 inscripciones.