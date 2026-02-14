El saltillense Augusto Ramos Melo se perfila para presidir CANACAR

Saltillo
/ 14 febrero 2026
    Augusto Ramos Melo aspira a dirigir la Canacar a nivel nacional. FOTO: FACEBOOK

El proceso electoral se realizó el 13 de febrero en las delegaciones del País; los resultados preliminares están en formalización

El saltillense Augusto Ramos Melo registra una tendencia favorable en la elección para la presidencia nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), realizada el viernes 13 de febrero en las distintas delegaciones del País.

La planilla encabezada por Ramos Melo, bajo el lema “Hechos que dan resultados”, plantea una agenda centrada en la seguridad en carreteras, la atención al déficit de operadores y el fortalecimiento de la relación y las negociaciones con el Gobierno Federal.

Miguel Ángel Martínez Millán, actual presidente del organismo, expresó a través de sus redes sociales una felicitación al candidato ganador y anunció el inicio de una transición ordenada y transparente, en un marco de unidad y fortalecimiento institucional.

“El proceso se desarrolló en estricto apego a los estatutos y al reglamento de elecciones, bajo los principios de legalidad, orden y transparencia. Los resultados preliminares se encuentran en proceso de formalización conforme a la normatividad interna vigente”, señaló.

Canacar reiteró su compromiso con la institucionalidad, la cohesión del sector y el desarrollo del autotransporte de carga en México.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

