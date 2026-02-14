El saltillense Augusto Ramos Melo se perfila para presidir CANACAR

El saltillense Augusto Ramos Melo registra una tendencia favorable en la elección para la presidencia nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), realizada el viernes 13 de febrero en las distintas delegaciones del País.

La planilla encabezada por Ramos Melo, bajo el lema “Hechos que dan resultados”, plantea una agenda centrada en la seguridad en carreteras, la atención al déficit de operadores y el fortalecimiento de la relación y las negociaciones con el Gobierno Federal.

