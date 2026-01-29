Carlos Villarreal asume presidencia del Consejo de Simas Monclova-Frontera

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, asumió la presidencia del Consejo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Monclova–Frontera, cargo que desempeñará durante el primer semestre de 2026, de enero a junio, como parte del esquema de presidencia rotativa del organismo.

Durante la sesión del Consejo se recordó que la titularidad del Simas se alterna cada seis meses entre los alcaldes de Monclova y Frontera, por lo que será en la segunda mitad del año cuando la alcaldesa fronterense, Sara Irma Pérez Cantú, encabece los trabajos del organismo operador del agua.

En el encuentro, el gerente general del Simas, Eduardo Campos Villarreal, presentó el informe correspondiente al cierre del ejercicio anterior, destacando que la inversión realizada superó las expectativas iniciales.

Detalló que, aunque se había proyectado una inversión de 57 millones de pesos, gracias a una correcta administración y a la generación de ahorros, se alcanzó un monto total de 63 millones de pesos, equivalente al 110 por ciento de la meta establecida.

El funcionario explicó que estos recursos adicionales fueron canalizados a obras y acciones de infraestructura hidráulica, lo que permitió fortalecer el sistema y mejorar el servicio, resultados que fueron reconocidos por los integrantes del Consejo.

De cara a 2026, Campos Villarreal informó que se contempla una inversión cercana a los 60 millones de pesos, con el compromiso de cumplirla e incluso superarla, priorizando rubros como la instalación de medidores, reposición de tuberías y el mantenimiento general de la red.

Respecto a la reciente temporada invernal, destacó que el impacto de las bajas temperaturas fue menor, pese a que se registraron mínimas de hasta menos dos y menos tres grados centígrados.

Señaló que la respuesta de la ciudadanía, al atender el llamado para proteger medidores y tuberías, fue clave para evitar afectaciones mayores.

Indicó que, a diferencia de años anteriores, cuando se llegaron a reportar desde más de 200 hasta 2 mil medidores dañados durante heladas más severas, en esta ocasión no se presentaron incidentes de consideración, lo que refleja una mayor cultura de prevención.