Monclova acelera rumbo al Gran Serial MTB Coahuila 2026

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de impulsar el deporte, fortalecer el turismo deportivo y seguir posicionando a Monclova como un destino competitivo para eventos de gran formato, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo un encuentro con los equipos locales de ciclismo de montaña que participarán en el Gran Serial MTB Coahuila 2026.

Durante la reunión, se confirmó que Monclova albergará tres fechas oficiales del serial, una apuesta que no solo promueve la actividad física y la sana convivencia, sino que también genera una importante derrama económica para el sector comercial y de servicios de la ciudad.

MONCLOVA, SEDE ESTRATÉGICA DEL SERIAL

El calendario contempla competencias en espacios naturales y deportivos representativos del municipio. La primera fecha se realizará el 12 de abril en el Cerro de la Gloria, bajo la organización de José Antonio Terrazas López, presidente del equipo Black Mambas. Posteriormente, el 7 de junio, la acción se trasladará a la pista de Las Higueras, con la organización de Enrique Morua, presidente del equipo Nuevo Mundo. Finalmente, el 11 de octubre, Monclova será anfitriona de la Gran Final del Serial, que tendrá como sede el Ecoparque y será organizada por Juan Manuel Cruz Ballesteros, presidente del equipo Rebels Rc.