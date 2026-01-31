Monclova acelera rumbo al Gran Serial MTB Coahuila 2026

Coahuila
/ 31 enero 2026
    Monclova acelera rumbo al Gran Serial MTB Coahuila 2026
    El alcalde Carlos Villarreal se reunió con equipos locales de ciclismo de montaña para afinar la participación de Monclova en el Gran Serial MTB Coahuila 2026 FOTO: CORTESÍA

La ciudad será sede de tres fechas clave del serial, incluida la gran final; el impulso al deporte y al turismo deportivo promete derrama económica y proyección estatal

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de impulsar el deporte, fortalecer el turismo deportivo y seguir posicionando a Monclova como un destino competitivo para eventos de gran formato, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo un encuentro con los equipos locales de ciclismo de montaña que participarán en el Gran Serial MTB Coahuila 2026.

Durante la reunión, se confirmó que Monclova albergará tres fechas oficiales del serial, una apuesta que no solo promueve la actividad física y la sana convivencia, sino que también genera una importante derrama económica para el sector comercial y de servicios de la ciudad.

MONCLOVA, SEDE ESTRATÉGICA DEL SERIAL

El calendario contempla competencias en espacios naturales y deportivos representativos del municipio. La primera fecha se realizará el 12 de abril en el Cerro de la Gloria, bajo la organización de José Antonio Terrazas López, presidente del equipo Black Mambas. Posteriormente, el 7 de junio, la acción se trasladará a la pista de Las Higueras, con la organización de Enrique Morua, presidente del equipo Nuevo Mundo. Finalmente, el 11 de octubre, Monclova será anfitriona de la Gran Final del Serial, que tendrá como sede el Ecoparque y será organizada por Juan Manuel Cruz Ballesteros, presidente del equipo Rebels Rc.

Representantes de los equipos Black Mambas, Nuevo Mundo y Rebels Rc participarán en la organización de las tres fechas del serial en Monclova.
Representantes de los equipos Black Mambas, Nuevo Mundo y Rebels Rc participarán en la organización de las tres fechas del serial en Monclova. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal subrayó que el impulso al deporte forma parte de una visión integral de desarrollo urbano y social. Destacó que este tipo de eventos fomentan valores, fortalecen el tejido social y proyectan a Monclova a nivel estatal como una ciudad activa y con infraestructura adecuada para competencias de alto nivel.

DEPORTE QUE GENERA DESARROLLO Y DERRAMA ECONÓMICA

En su mensaje, el Edil agradeció la confianza de Martha Leticia Valdez, presidenta del Gran Serial MTB Coahuila, por elegir nuevamente a Monclova como sede de la gran final. “Gracias al trabajo en equipo, nuestra ciudad sigue posicionándose como un destino deportivo competitivo, capaz de albergar eventos que generan derrama económica y oportunidades para nuestra gente”, expresó.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con clubes deportivos, organizadores, sociedad civil y el Gobierno del Estado, con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva y atraer más competencias que consoliden a Monclova como un referente del deporte en Coahuila.

