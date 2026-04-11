Monclova consolida su liderazgo como sede de eventos deportivos nacionales

Durante una semana de intensa actividad deportiva, el torneo reunió a 14 equipos provenientes de distintos estados del país, entre ellos Coahuila como anfitrión, así como Sonora, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas, Nayarit y Yucatán. Los encuentros se realizaron en el campo uno de la Unidad Deportiva “Nora Leticia Rocha”.

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de promover el deporte desde la niñez y consolidar a Monclova como sede de competencias de carácter nacional, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez y la Federación Mexicana de Béisbol (FEMEBE), llevó a cabo el Campeonato Nacional de Béisbol categoría U9, celebrado del 5 al 11 de abril.

En esta edición, el equipo de Sinaloa obtuvo el primer lugar, mientras que Coahuila Furia Azul se quedó con el segundo sitio y Sonora alcanzó la tercera posición, tras una semana de competencia que destacó por el nivel deportivo de los participantes.

Este tipo de torneos fortalecen la proyección de Monclova como sede de eventos deportivos de alcance nacional, al mismo tiempo que impulsan la convivencia, el desarrollo del talento infantil y la integración social a través del deporte.

Durante la final, el alcalde Carlos Villarreal reconoció el esfuerzo de las y los participantes y destacó la importancia de fomentar la actividad física desde edades tempranas.

“Para nuestro gobierno es fundamental seguir impulsando el deporte desde temprana edad, porque fomenta valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo. Nos da mucho gusto haber recibido a niños de todo el país y ser sede de este tipo de campeonatos que fortalecen el tejido social”, señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con el Gobierno del Estado para atraer más eventos deportivos que impulsen el desarrollo de la niñez y la juventud, además de proyectar a Monclova a nivel nacional.