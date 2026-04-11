‘Premiará’ comercio de Monclova a quien vote el próximo 7 de junio

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Monclova
/ 11 abril 2026
    ‘Premiará’ comercio de Monclova a quien vote el próximo 7 de junio
    La Canaco de Monclova se comprometió a promover la participación ciudadana. ARCHIVO

Firman convenio el IEC y la Canaco

MONCLOVA, COAH.- El Instituto Electoral de Coahuila impulsa en Monclova una estrategia para fortalecer la participación ciudadana de cara a la jornada del 7 de junio, mediante un convenio con el sector empresarial que contempla incentivos, observación electoral y campañas de difusión.

Así lo informó Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero presidente provisional del organismo, quien destacó que estas acciones buscan reforzar el compromiso democrático en la región.

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El funcionario explicó que el acuerdo incluye programas orientados a motivar a la ciudadanía a acudir a las urnas, entre ellos el esquema “Vota, cumple y gana”.

Este modelo permitirá que establecimientos comerciales otorguen beneficios a quienes acrediten haber participado en la elección, como parte de una dinámica de incentivo social.

“El programa facilita que negocios entreguen beneficios a quienes ejercen su derecho, como sucede al mostrar el dedo marcado”, señaló.

REFUERZAN OBSERVACIÓN ELECTORAL

Rodríguez Fuentes detalló que también se implementará la campaña “7 de junio elige votar”, con mensajes en comercios y espacios públicos para promover la conciencia cívica.

Asimismo, destacó que uno de los ejes centrales del convenio es fortalecer la observación electoral, incentivando la participación de integrantes de la Cámara Nacional de Comercio como observadores durante la jornada.

En cuanto al financiamiento, indicó que el Instituto cuenta con un presupuesto previamente asignado para programas de participación ciudadana, lo que permite desarrollar estas acciones sin necesidad de recursos adicionales.

Finalmente, hizo un llamado a la población de Monclova a mantener su tradición participativa en los procesos electorales.

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