Monclova: Modernizan avenida Chapultepec de colonia Las Flores con recarpeteo

Con una inversión histórica en materia de infraestructura vial, el Gobierno Municipal puso en marcha los trabajos de recarpeteo en la avenida Chapultepec, en la colonia Las Flores, una obra que abarcará más de un kilómetro lineal y que beneficiará también a vecinos de los sectores Progreso, Moderno y San José.

Durante el arranque se informó que los trabajos contemplan 12 mil metros cuadrados de fresado de pavimento, la aplicación de 12 mil litros de emulsión asfáltica, la colocación de 600 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente y mil 970 metros lineales de pintura en cordón.

Se trata de una de las obras más importantes en materia de recarpeteo en lo que va de la administración.

El evento fue encabezado por el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, acompañado por el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas así como por funcionarios municipales y vecinos del sector.

Esta obra responde a una petición directa de los habitantes, quienes se organizaron para gestionar la rehabilitación de esta vialidad considerada fundamental para la movilidad diaria de cientos de familias.

La avenida Chapultepec es una arteria clave para el traslado hacia centros de trabajo, escuelas y comercios, por lo que su deterioro representaba ya una necesidad prioritaria.

A nombre de los vecinos, Silvia Dolores Espinosa Sánchez, residente de la colonia Las Flores desde hace más de cinco décadas, agradeció el cumplimiento del compromiso.

Señaló que más allá de mejorar la imagen urbana, la obra brindará mayor seguridad y tranquilidad a quienes transitan diariamente por la zona.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal Pérez subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de infraestructura que apuesta por obras de alto impacto y larga duración. Reconoció la coordinación con el Gobierno del Estado y el trabajo conjunto con la comunidad para hacer posible el proyecto.

Pidió además comprensión a los vecinos durante el mes estimado de trabajos y llamó a cuidar la inversión, especialmente en temas como escurrimientos de agua que puedan afectar la nueva carpeta asfáltica. Anunció que realizará supervisiones constantes para garantizar la calidad de la obra y reiteró que su administración mantendrá presencia en territorio.

“Todo lo que hacemos es por las familias monclovenses. La única forma de avanzar es trabajando unidos, como la gran familia que somos”, expresó, al señalar que el objetivo es seguir construyendo una ciudad con mayor calidad de vida, seguridad y oportunidades para las próximas generaciones.