Carlos Villarreal anuncia inversión de 45 mdp para escuelas de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, dio a conocer que en este 2026 se ejecuta una inversión superior a los 45 millones de pesos en proyectos y acciones destinadas a fortalecer la infraestructura educativa en las escuelas de la ciudad.

Entre los proyectos más relevantes destaca la construcción de la escuela Fundación Nissan, cuya inversión asciende a casi 25 millones de pesos, además de otros proyectos en proceso que representan entre 15 y 20 millones de pesos adicionales, gestionados en coordinación con el Gobierno del Estado.

El edil explicó que, aunque la operatividad de las escuelas corresponde principalmente a los gobiernos estatal y federal, el municipio mantiene una estrategia permanente de gestión para atender las necesidades prioritarias de los planteles, trabajando en coordinación con directivos, docentes y padres de familia.

“Sabemos que hay muchas necesidades en cada una de las escuelas, pero hay que trazar una ruta correcta y volvernos gestores junto con los maestros y la sociedad de padres de familia para lograr que nuestros niños tengan espacios dignos que favorezcan su desarrollo integral”, señaló.

Asimismo, el alcalde resaltó el impacto de la solución otorgada a la escuela Susan Robert de Pape, considerada un parteaguas para ese sector, al brindar certeza sobre la continuidad de sus actividades en mejores condiciones a partir del próximo ciclo escolar.

De manera complementaria, el municipio realiza labores constantes de mantenimiento en los planteles a través de cuadrillas que atienden necesidades como limpieza general, reparaciones eléctricas, rehabilitación de baños y otras mejoras menores que contribuyen al funcionamiento diario de las instituciones educativas.

También se contempla la inversión de entre cuatro y cinco millones de pesos en el programa de minisplits, mediante el cual se dotará de un equipo a cada plantel de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta universidades, con el objetivo de mejorar las condiciones en las aulas ante las altas temperaturas que se registran en la región.

Villarreal Pérez subrayó que estos esfuerzos buscan fortalecer el sistema educativo local mediante el trabajo conjunto entre autoridades, sector educativo y sociedad, a fin de garantizar espacios dignos para la formación de niñas, niños y jóvenes de Monclova.