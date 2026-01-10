Monclova: piden apoyo para Margarita, bebé con quemaduras graves tras caerle olla de frijoles hirviendo

Coahuila
/ 10 enero 2026
    Monclova: piden apoyo para Margarita, bebé con quemaduras graves tras caerle olla de frijoles hirviendo
    Familiares de la menor apelan a la solidaridad ciudadana ante los altos costos médicos y el delicado estado de salud de la niña. FOTO: REDES SOCIALES

Con apenas un año y dos meses de edad, Margarita Rubí sufrió quemaduras tras un accidente doméstico

MONCLOVA, COAH.- Con apenas un año y dos meses de edad, la pequeña Margarita Rubí Romero García libra una de las batallas más difíciles de su corta vida. La menor será trasladada de emergencia vía aérea al Hospital de Galveston, Texas, donde recibirá atención médica altamente especializada, luego de sufrir quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 80 por ciento de su cuerpo a causa de un trágico accidente doméstico.

El estado de salud de Margarita es delicado. Además de las severas quemaduras, los médicos detectaron posibles afectaciones renales que han provocado inflamación generalizada, situación que obligó a acelerar de manera urgente su traslado a Estados Unidos, donde podrá recibir un tratamiento integral y especializado.

LOS HECHOS

La noche del miércoles, en un domicilio ubicado en la colonia Occidental, la vida de esta familia cambió para siempre. De acuerdo con el relato de sus familiares, la pequeña se desplazaba en un andador dentro de su vivienda, mientras su madre, Mónica Abigaíl Romero García, preparaba los alimentos. En un descuido, la niña alcanzó una olla con frijoles hirviendo, la cual se volcó sobre su cuerpo, causándole lesiones de gravedad.

El reporte de auxilio se registró alrededor de las 23:15 horas, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia hasta la calle Privada Ayuntamiento número 766. En el lugar, Juan Romero Hernández, abuelo de la menor, narró entre la angustia el accidente que derivó en la inmediata hospitalización de Margarita en el hospital San José, donde permaneció bajo atención.

URGE LA AYUDA

Ante la urgencia médica y los elevados costos del tratamiento, la familia enfrenta una situación económica crítica. La madre de la menor informó que incluso se ha tomado la decisión de hipotecar su casa para poder cubrir parte de la deuda hospitalaria.

Hoy, Margarita necesita algo más que atención médica: necesita del apoyo solidario de la sociedad. La familia hace un llamado urgente a quienes puedan ayudar, ya que cada aportación representa una esperanza más para que la pequeña pueda superar este momento y tener una oportunidad de vida.

Las personas que deseen realizar una aportación voluntaria pueden hacerlo mediante transferencia bancaria a la cuenta de la madre de la menor: BBVA 4152 3145 4376 9460.

La familia de Margarita apela a la empatía y al corazón de la comunidad, confiando en que la solidaridad puede marcar la diferencia en la vida de una niña que hoy lucha por sobrevivir.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

