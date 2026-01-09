Monclova: Niña de 1 año sufre quemaduras en 45 por ciento de su cuerpo tras caerle olla de frijoles hirviendo

    Debido a la gravedad de las quemaduras, se analiza trasladarla a un hospital especializado fuera del estado. FOTO: CORTESÍA

El incidente ocurrió cuando la menor jaló el cable de una olla con frijoles hirviendo mientras su madre cocinaba.

Entre el dolor, la angustia y la esperanza, Mónica Abigaíl Romero García permanece a un costado de la cama donde lucha su hija, Margarita Rubí, una bebé de apenas un año y dos meses, que resultó con quemaduras en el 45 por ciento de su cuerpo tras un accidente doméstico.

La madre relató a VANGUARDIA que todo ocurrió en cuestión de segundos, mientras preparaba alimentos. La menor jaló un cable conectado a una olla con frijoles hirviendo, lo que provocó que el contenido caliente cayera sobre su pequeño cuerpo. Al ver la magnitud del accidente, Mónica actuó por instinto: la colocó bajo el agua fría, le retiró la ropa y la llevó de inmediato a una clínica para que recibiera atención médica.

Hoy, aunque la niña se encuentra estable, su estado sigue siendo delicado. Los médicos del Hospital San José informaron que, debido a la extensión de las quemaduras, requiere atención especializada, por lo que se analiza su traslado a un hospital fuera del estado, con opciones en Galveston, Texas, o en Baja California, ya que algunos centros se encuentran saturados.

Mónica explicó que en un inicio se contempló una cirugía que implicaba entubar a la menor, sin embargo, el procedimiento representaba un riesgo extremo, con un pronóstico poco favorable, razón por la que se decidió buscar alternativas que ofrezcan mayores posibilidades de recuperación.

Actualmente, Margarita Rubí respira por sí sola, está consciente y pide alimento, señales que mantienen viva la esperanza de su familia. Personal del DIF ya acudió para dar seguimiento al caso y coordinar los apoyos necesarios mientras se define el posible traslado, decisión que podría tomarse en las próximas horas.

La madre agradeció profundamente el respaldo de la ciudadanía, señalando que personas de Monclova, Frontera e incluso de Texas se han acercado para ofrecer ayuda. Los recursos que se reciben son destinados a los gastos médicos y de traslado que se generan día a día.

Con la voz entrecortada, Mónica hizo un llamado a la población: “Les pido que oren por mi niña, está grave, pero sigo creyendo que va a salir adelante”.

