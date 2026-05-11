15 policías resultaron lesionados en el bloque de extrabajadores de AHMSA

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    15 policías resultaron lesionados en el bloque de extrabajadores de AHMSA
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El enfrentamiento durante el bloqueo de la carretera federal 57 dejó al menos 15 elementos lesionados y nueve personas detenidas, quienes posteriormente fueron liberadas

MONCLOVA, COAH.- Al menos 15 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila y de la Fiscalía General del Estado resultaron lesionados durante el enfrentamiento registrado en el bloqueo de la carretera federal 57, protagonizado por ex obreros de Altos Hornos de México.

De acuerdo con fuentes internas de la Fiscalía General del Estado, las lesiones que presentaron los uniformados no ponen en riesgo su vida y fueron derivadas de la agresión ocurrida mientras intentaban liberar la vialidad federal, una de las más transitadas del país.

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Durante la intervención, un grupo de manifestantes comenzó a lanzar piedras y otros objetos contra los policías, situación que provocó que los elementos repelieran la protesta para restablecer el orden y permitir nuevamente el paso vehicular.

En el operativo fueron detenidas nueve personas, quienes posteriormente recuperaron su libertad. Las mismas fuentes aclararon que los aseguramientos no se realizaron por el bloqueo carretero, sino por presuntas agresiones cometidas contra la autoridad durante los disturbios.

El bloqueo fue encabezado por ex trabajadores de AHMSA, quienes mantienen sus protestas para exigir el pago de salarios y finiquitos pendientes tras la crisis de la siderúrgica.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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