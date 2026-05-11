15 policías resultaron lesionados en el bloque de extrabajadores de AHMSA

MONCLOVA, COAH.- Al menos 15 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila y de la Fiscalía General del Estado resultaron lesionados durante el enfrentamiento registrado en el bloqueo de la carretera federal 57, protagonizado por ex obreros de Altos Hornos de México.

De acuerdo con fuentes internas de la Fiscalía General del Estado, las lesiones que presentaron los uniformados no ponen en riesgo su vida y fueron derivadas de la agresión ocurrida mientras intentaban liberar la vialidad federal, una de las más transitadas del país.