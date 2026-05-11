Producción de autopartes en Coahuila creció 14.29% durante el primer bimestre del año

La producción de autopartes en Coahuila fue de 3,167 millones de dólares durante el primer bimestre del año y significó un crecimiento de 14.29%, asimismo la entidad mantiene su liderato como principal fabricante de autopartes en el país al representar una participación de 15.6%.

De acuerdo a la Industria Nacional de Autopartes (INA) en el país, la producción de autopartes fue 20,267 millones de dólares durante el primer bimestre y representó un crecimiento de 10.49% contra el mismo periodo del año anterior; en febrero la producción fue de 10,252 millones de dólares y creció 11.62% contra el mismo mes del 2025.

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El Ranking de producción de autopartes durante el primer bimestre del año, lo lidera Coahuila con sus 3,167 millones de dólares (representó una participación del 15.6% del total nacional), Guanajuato con 2,767 mdd (13.7%), Nuevo León con 2,589 mdd (12.8%), Chihuahua con 1,717 mdd (8.5%) y Querétaro con 1,566 mdd (7.7%),

Le sigue San Luis Potosí con 1,427 mdd (7.0%), Puebla con 1,339 mdd (6.6%), Estado de México con 1,237 mdd (6.1%), Aguascalientes con 927 mdd (4.6%) y Tamaulipas con 795 mdd (3.9%).

Estos 10 estados producen el 86.5% del total de la producción nacional en autopartes.

Por regiones la Norte produce 8,901 millones de dólares y representa el 43.9% del total, le sigue el Bajío con 7,282 mdd que representa el 35.9% y la Zona Centro con 3,053 mdd que representa el el 15.1%.

En el primer bimestre del año, fue en la Centro donde creció más la producción con 12.9%, le sigue el Bajío con 10.40% y la Norte con 9.52%.

Finalmente el 52.5% de la producción nacional de autopartes se enfoca en cinco grupos como son las partes eléctricas que tienen una participación del 19.6% (representan 3,973 mdd), transmisiones y embragues con 9.3% (1,882 mdd); telas, alfombras y asientos 9.1% (1,853 mdd), parte para motor 8.0% (1,626 mdd) y motores a gasolina con 6.3% de participación (1,269 mdd).