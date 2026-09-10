Abogados dan ultimatum: exigen rotación de jueces en Monclova y amenazan con acudir a Saltillo

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    Abogados dan ultimatum: exigen rotación de jueces en Monclova y amenazan con acudir a Saltillo
    Abogados litigantes de la Región Centro acudieron al Tercer Tribunal de Distrito para entregar un pliego petitorio. LIDIET MEXICANO

Litigantes de la Región Centro advierten que llevarán su protesta al Tribunal Superior de Justicia si no hay cambios

MONCLOVA, COAH.- Cansados del rezago y la apatía en los tribunales, abogados litigantes de la Región Centro subieron de tono su protesta y exigieron la rotación inmediata de jueces; dieron un plazo fatal de una semana a las autoridades para entregar resultados concretos.

De lo contrario, trasladarán la presión directamente al Tribunal Superior de Justicia en Saltillo.

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Encabezados por los litigantes Napoleón Álvarez y Adalberto Varela, los juristas acudieron este jueves al Tercer Tribunal de Distrito para entregar un pliego petitorio al magistrado Ricardo López Campos.

La protesta comenzó la semana pasada, cuando expusieron por primera vez el colapso operativo en la sede local.

De acuerdo con los litigantes, la justicia en Monclova cayó en picada desde hace seis meses, periodo que coincidió con la llegada de nuevos juzgadores.

Las exigencias centrales son: enroques inmediatos en el personal judicial, la salida o cambio de la titular del Juzgado Tercero Civil, Marta Liliana, por incumplimiento de funciones, y el freno inmediato al maltrato que sufren a diario por parte de algunos actuarios.

$!Napoleón Álvarez afirma que la justicia en Monclova va en picada desde hace seis meses.
Napoleón Álvarez afirma que la justicia en Monclova va en picada desde hace seis meses. LIDIET MEXICANO

Los representantes puntualizaron que exigen un informe detallado sobre las acciones tomadas tras sus primeras quejas. Si en siete días no perciben cambios sustanciales, acudirán directamente ante el magistrado presidente del Poder Judicial, Miguel Mery Ayup, para exigir cuentas sin intermediarios.

Asimismo, los abogados marcaron distancia de las agrupaciones tradicionales al señalar que están cansados de ser utilizados por organizaciones fantasma que no defienden la ley.

Por ello, acordaron conformar un frente serio y realizar reuniones semanales de seguimiento para destrabar los expedientes congelados.

El ultimátum está sobre la mesa, afirmaron los abogados “o hay cambios en los juzgados de Monclova esta misma semana, o la protesta escalará de inmediato a la capital del Estado”.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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