Abogados dan ultimatum: exigen rotación de jueces en Monclova y amenazan con acudir a Saltillo

MONCLOVA, COAH.- Cansados del rezago y la apatía en los tribunales, abogados litigantes de la Región Centro subieron de tono su protesta y exigieron la rotación inmediata de jueces; dieron un plazo fatal de una semana a las autoridades para entregar resultados concretos. De lo contrario, trasladarán la presión directamente al Tribunal Superior de Justicia en Saltillo.

Encabezados por los litigantes Napoleón Álvarez y Adalberto Varela, los juristas acudieron este jueves al Tercer Tribunal de Distrito para entregar un pliego petitorio al magistrado Ricardo López Campos. La protesta comenzó la semana pasada, cuando expusieron por primera vez el colapso operativo en la sede local. De acuerdo con los litigantes, la justicia en Monclova cayó en picada desde hace seis meses, periodo que coincidió con la llegada de nuevos juzgadores. Las exigencias centrales son: enroques inmediatos en el personal judicial, la salida o cambio de la titular del Juzgado Tercero Civil, Marta Liliana, por incumplimiento de funciones, y el freno inmediato al maltrato que sufren a diario por parte de algunos actuarios.

Los representantes puntualizaron que exigen un informe detallado sobre las acciones tomadas tras sus primeras quejas. Si en siete días no perciben cambios sustanciales, acudirán directamente ante el magistrado presidente del Poder Judicial, Miguel Mery Ayup, para exigir cuentas sin intermediarios. Asimismo, los abogados marcaron distancia de las agrupaciones tradicionales al señalar que están cansados de ser utilizados por organizaciones fantasma que no defienden la ley. Por ello, acordaron conformar un frente serio y realizar reuniones semanales de seguimiento para destrabar los expedientes congelados. El ultimátum está sobre la mesa, afirmaron los abogados “o hay cambios en los juzgados de Monclova esta misma semana, o la protesta escalará de inmediato a la capital del Estado”.