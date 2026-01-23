Abrirán túneles históricos del Club de Leones en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COH.- El edificio del Club de Leones de Frontera será protagonista de un proyecto histórico con motivo de su centenario, que se celebrará el próximo 13 de agosto. Como parte de esta conmemoración, se retomará la exploración de antiguos túneles subterráneos que, de acuerdo con registros históricos, formaron parte de la infraestructura original del inmueble.

Los trabajos preliminares ya comenzaron con la localización y apertura inicial de los accesos a los túneles, los cuales permanecieron sellados durante décadas. Estas labores buscan conocer el estado actual de los pasadizos y determinar su viabilidad para una reapertura gradual y segura.

Según la información histórica disponible, los túneles habrían conectado el antiguo teatro del edificio con distintos puntos estratégicos de la ciudad, como la plaza principal, la iglesia, la estación de ferrocarril y el desaparecido Hotel Internacional, lo que refuerza su valor patrimonial y cultural para Frontera.

El proyecto fue planeado desde hace al menos dos años y se decidió adelantar su exploración para contar con un diagnóstico previo que permita ofrecer, durante el centenario, condiciones adecuadas para que la ciudadanía conozca esta parte de la historia local. La iniciativa cuenta con respaldo financiero del Club de Leones a nivel local y nacional.

Las labores se realizarán bajo estrictas medidas de seguridad y en coordinación con Protección Civil, con el objetivo de evitar riesgos y preservar la estructura del edificio. Las autoridades confían en la solidez de los cimientos del inmueble para avanzar de manera responsable en la recuperación de este legado histórico.