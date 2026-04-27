Adolescente queda inconsciente tras tacleada; sufre contusión cerebral en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 27 abril 2026
    Adolescente queda inconsciente tras tacleada; sufre contusión cerebral en Monclova
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al joven que quedó inconsciente tras recibir un fuerte impacto en la cabeza durante una jugada. ARCHIVO

El encuentro fue suspendido y autoridades acudieron al campo para tomar conocimiento, mientras se generaba incertidumbre entre los asistentes

MONCLOVA, COAH.- Un partido de futbol americano terminó en una emergencia médica la tarde del domingo, luego de que un adolescente de 15 años resultara gravemente lesionado tras un fuerte impacto en la cabeza durante una jugada, lo que derivó en su traslado urgente a un hospital, en Monclova.

El incidente se registró alrededor de las 16:30 horas en un campo ubicado en la colonia Veteranos, donde se enfrentaban equipos juveniles en un encuentro que transcurría con normalidad hasta el momento del accidente. De acuerdo con reportes preliminares, el menor —identificado como Juan— participaba activamente en una jugada cuando fue tacleado de forma violenta por integrantes del equipo contrario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/coahuila-detecta-ciqa-puntos-criticos-de-metales-pesados-en-polvos-urbanos-de-la-laguna-LH20279031

Tras el contacto, el joven cayó al suelo y presentó signos de afectación severa, lo que encendió las alertas entre jugadores, entrenadores y asistentes. Testigos indicaron que el deportista quedó sin reacción inmediata sobre el terreno de juego, lo que obligó a detener el partido de manera inmediata.

La situación generó una rápida movilización de cuerpos de auxilio. Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes, mientras que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se trasladaron al sitio para brindar atención prehospitalaria. Durante la valoración inicial, los socorristas lograron que el menor recuperara parcialmente la conciencia; sin embargo, su condición fue catalogada como delicada.

Tras ser estabilizado en el lugar, el adolescente fue colocado en una camilla y trasladado en ambulancia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde ingresó al área de urgencias. De manera preliminar, se informó que presentaba una contusión cerebral, con posible traumatismo craneoencefálico, por lo que quedó bajo observación médica especializada.

El hecho provocó momentos de tensión entre los presentes, quienes permanecieron atentos al desarrollo de la atención médica. Durante el traslado, algunas personas manifestaron su apoyo al menor con aplausos y muestras de aliento.

Autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido y recabaron información sobre el incidente. No se reportaron más personas lesionadas. De manera extraoficial, se señaló que las altas temperaturas registradas en la región, sumadas al impacto recibido, pudieron influir en la gravedad del estado del joven.

El encuentro deportivo fue suspendido, mientras persistía un ambiente de incertidumbre entre los asistentes ante la condición de salud del jugador.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Seguridad

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Odio, en crecimiento

Odio, en crecimiento
true

La cena frustrada entre Trump y los medios

Desaparecer en México, crimen sin castigo

Desaparecer en México, crimen sin castigo
Niñas y niños de hasta 12 años podrán disfrutar sin costo de los pabellones y actividades especiales que preparó el MUSAVE este 30 de abril.

Saltillo: Museo de las Aves abrirá gratis sus puertas a los peques este Día del Niño
Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron labores de sofocación durante varias horas al interior del parque Venustiano Carranza, luego de que un incendio fuera visible desde distintas colonias cercanas, sin que se reportaran personas lesionadas.

Incendio en el parque Venustiano Carranza provoca movilización en Saltillo; investigan causas
Saraperos de Saltillo fue barrido por Tecolotes de Dos Laredos tras caer 7-3 en el Uni-Trade Stadium, resultado que agravó el mal arranque de La Nave Verde en la campaña.

Crisis en Saltillo: Tecolotes barre a Saraperos y complica más su inicio en la Temporada 2026
El presidente de Estados Unidos aprovechó para reprochar a la OTAN por no apoyar al país con la guerra con el Medio Oriente

Donald Trump descarta urgencia para un nuevo pacto con Irán
Cole Allen intentó irrumpir a la Cena de corresponsales para agredir a funcionarios públicos.

Acusó tirador a Trump de ‘pedófilo, violador y traidor’