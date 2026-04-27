Adolescente queda inconsciente tras tacleada; sufre contusión cerebral en Monclova

El incidente se registró alrededor de las 16:30 horas en un campo ubicado en la colonia Veteranos, donde se enfrentaban equipos juveniles en un encuentro que transcurría con normalidad hasta el momento del accidente. De acuerdo con reportes preliminares, el menor —identificado como Juan— participaba activamente en una jugada cuando fue tacleado de forma violenta por integrantes del equipo contrario.

MONCLOVA, COAH.- Un partido de futbol americano terminó en una emergencia médica la tarde del domingo, luego de que un adolescente de 15 años resultara gravemente lesionado tras un fuerte impacto en la cabeza durante una jugada, lo que derivó en su traslado urgente a un hospital, en Monclova .

Tras el contacto, el joven cayó al suelo y presentó signos de afectación severa, lo que encendió las alertas entre jugadores, entrenadores y asistentes. Testigos indicaron que el deportista quedó sin reacción inmediata sobre el terreno de juego, lo que obligó a detener el partido de manera inmediata.

La situación generó una rápida movilización de cuerpos de auxilio. Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes, mientras que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se trasladaron al sitio para brindar atención prehospitalaria. Durante la valoración inicial, los socorristas lograron que el menor recuperara parcialmente la conciencia; sin embargo, su condición fue catalogada como delicada.

Tras ser estabilizado en el lugar, el adolescente fue colocado en una camilla y trasladado en ambulancia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde ingresó al área de urgencias. De manera preliminar, se informó que presentaba una contusión cerebral, con posible traumatismo craneoencefálico, por lo que quedó bajo observación médica especializada.

El hecho provocó momentos de tensión entre los presentes, quienes permanecieron atentos al desarrollo de la atención médica. Durante el traslado, algunas personas manifestaron su apoyo al menor con aplausos y muestras de aliento.

Autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido y recabaron información sobre el incidente. No se reportaron más personas lesionadas. De manera extraoficial, se señaló que las altas temperaturas registradas en la región, sumadas al impacto recibido, pudieron influir en la gravedad del estado del joven.

El encuentro deportivo fue suspendido, mientras persistía un ambiente de incertidumbre entre los asistentes ante la condición de salud del jugador.

(Con información de medios locales)