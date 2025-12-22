Agencia de Investigación Criminal lleva alegría navideña a la niñez de Monclova

MONCLOVA, COAH.- En un ambiente de alegría y cercanía, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) adscritos a la Región Centro de Coahuila realizaron una jornada de convivencia navideña con niñas y niños de Monclova, como parte de las acciones de proximidad social que impulsa la corporación. La posada se llevó a cabo en el estacionamiento del gimnasio Milo Martínez de la Rosa, donde desde temprana hora se acondicionó el espacio para recibir a decenas de familias. Durante la celebración, las y los asistentes disfrutaron de juegos tradicionales, dinámicas recreativas y la tradicional rompida de piñatas. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Destaca Manolo Jiménez positivo cierre de 2025

El festejo incluyó la participación de Santa Claus y botargas, además de la entrega de dulces y juguetes que generaron sonrisas y momentos de alegría entre las niñas y los niños presentes. El comandante Roberto Torres explicó que la actividad surgió por iniciativa directa de los propios elementos de la AIC, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana y mostrar el lado humano de quienes integran las corporaciones de seguridad. Destacó que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad con enfoque humano promovida por el gobernador Manolo Jiménez y el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, donde además del trabajo operativo se busca reforzar el tejido social.