Coahuila: Destaca Manolo Jiménez positivo cierre de 2025

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, revisó con su equipo de trabajo los resultados que se obtuvieron durante el 2025 en materia de seguridad, desarrollo económico, infraestructura, salud, entre otros, lo que colocó a Coahuila en los primeros lugares nacionales en diferentes indicadores.

Durante una reunión, además de miembros del gabinete estatal, estuvieron presentes miembros de los poderes Judicial y Legislativo, diputados federales, alcaldes y alcaldesas, a los que llamó a seguir trabajando en unidad.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsa gobierno de Ramos Arizpe desarrollo integral de las juventudes con educación, salud mental y arte

También se revisaron proyectos y programas que se estarán echando a andar en 2026, pues también se analizó el presupuesto que se va a tener en Coahuila. En ese sentido, instó a su equipo a mantener las finanzas sanas y un buen manejo de los recursos estatales.

El mandatario estatal llamó al equipo a mantenerse en unidad, pues ello ha permitido dar resultados y mejorar la calidad de vida de las familias del estado.

Dijo que los indicadores obtenidos no se dan por casualidad, sino con el esfuerzo de los distintos órdenes de gobierno y los tres poderes, así como la sociedad civil y la iniciativa privada.

Por otro lado, les pidió que en 2026 no bajen la guardia y sigan trabajando por el bien de las familias del estado.

Tras la reunión, una parte del equipo se reunió para celebrar la tradicional posada navideña, en la que Jiménez les dio las gracias por su trabajo en 2025.

“Magnífica convivencia con grandes amigas y amigos de todo Coahuila. Muchas gracias por todo su apoyo en este 2025. Hoy nuestro Estado es uno de los mejores para vivir en México”, señaló el gobernador.