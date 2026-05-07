‘AHMSA no se nos olvida’: Manolo Jiménez insiste en esquema atractivo para reactivar la acerera

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    ‘AHMSA no se nos olvida’: Manolo Jiménez insiste en esquema atractivo para reactivar la acerera
    Manolo Jiménez señaló que el proceso de subasta de AHMSA será clave para definir el futuro económico de la Región Centro de Coahuila. LIDIET MEXICANO
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MONCLOVA, COAH.- Manolo Jiménez Salinas, gobernador del estado, aseguró que la situación de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) sigue siendo un tema prioritario para su administración y afirmó que se mantiene atento al proceso de subasta y a las alternativas para lograr la reactivación de la empresa.

Durante una entrevista en el municipio de Monclova, donde se localiza esta industria que fue declarada en quiebra, el mandatario estatal señaló que el Gobierno Federal deberá generar condiciones suficientemente atractivas para que inversionistas se interesen en rescatar la siderúrgica y detonar nuevamente la economía de la Región Centro.

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“AHMSA no se nos olvida”, expresó el gobernador al destacar que la reactivación de la empresa sería fundamental para recuperar empleos y fortalecer la economía de Monclova y municipios cercanos.

Jiménez Salinas indicó que dará seguimiento en los próximos días al tema de la subasta para conocer posibles avances, aunque insistió en que será necesario un esquema con incentivos y apoyo financiero para hacerlo viable.

“El Gobierno Federal tiene que hacer un esquema muy atractivo, con incentivos y apoyo, incluso financiamiento con tasas bajas, para que sea interesante para los inversionistas”, comentó.

Añadió que ningún empresario invertirá recursos si no existen condiciones de rentabilidad, por lo que consideró importante construir un “traje a la medida” que permita recuperar la operación de la acerera.

El gobernador comparó el respaldo que el estado ha mostrado para otros proyectos estratégicos, como la ampliación de la carretera Saltillo-Monclova y proyectos energéticos, asegurando que Coahuila está listo para apoyar cualquier plan que impulse nuevamente a AHMSA.

Finalmente, reiteró que la recuperación de la empresa significaría una importante fortaleza económica para la Región Centro-Desierto, con más empleos y oportunidades para miles de familias.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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