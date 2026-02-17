AHMSA requerirá inversión inmediata de 2 mdd para volver a operar: CMIC

MONCLOVA, COAH.- Para que Altos Hornos de México (AHMSA) pueda retomar la producción de acero, el nuevo propietario deberá destinar al menos 2 millones de dólares adicionales al monto de adquisición, con el fin de rehabilitar equipos, restablecer procesos y reactivar gradualmente la operación de la planta, señaló Eugenio Williamson Yribarren, consejero de la CMIC Coahuila Centro Norte.

Este escenario cobra relevancia ante la cercanía de la subasta de la empresa, programada para el próximo 27 de febrero, proceso que definirá al nuevo inversionista encargado de asumir el control de la siderúrgica y su eventual reactivación, en medio de la expectativa que existe en la Región Centro por el futuro de la acerera.

El empresario subrayó que el grupo que resulte ganador deberá contar con solvencia económica, ya que, además del monto estimado de compra, cercano a los mil 327 millones de dólares, será indispensable aplicar recursos adicionales para garantizar que la empresa vuelva a producir acero.

Advirtió que la paralización de AHMSA provocó un fuerte impacto económico y social en Monclova y la región, al afectar empleos y la actividad de diversos sectores productivos. “Fue como una bomba atómica para la Región Centro”, expresó al referirse a las consecuencias que dejó la suspensión de operaciones.

Indicó que la inversión deberá aplicarse de forma progresiva, ya que la planta no puede reactivarse de manera inmediata, sino mediante un proceso técnico que permita restablecer las condiciones operativas y alcanzar nuevamente su capacidad productiva.

Asimismo, señaló que el proceso de subasta podría atraer a otros inversionistas en su etapa final, al tratarse de una práctica común en este tipo de procedimientos, donde los interesados evalúan el momento más adecuado para participar.

Williamson Yribarren enfatizó que será fundamental que el nuevo propietario tenga como prioridad reactivar la producción y generar empleos, evitando esquemas que en el pasado afectaron el desarrollo industrial de la región.

Finalmente, sostuvo que la recuperación de AHMSA es viable, siempre que exista una inversión seria y un proyecto sólido que permita devolver a la siderúrgica su papel como motor económico de Monclova y la Región Centro.