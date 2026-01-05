Alcalde de Monclova se pone al día en el predial y destaca rifas con casa de un millón de pesos

Monclova
/ 5 enero 2026
    Alcalde de Monclova se pone al día en el predial y destaca rifas con casa de un millón de pesos
    El alcalde explicó el esquema de incentivos para fortalecer la recaudación municipal. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El Gobierno Municipal prepara rifas trimestrales y el sorteo de una casa como incentivo para contribuyentes cumplidos

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, realizó el pago de su impuesto predial correspondiente al presente año e hizo un llamado a la ciudadanía para cumplir con esta contribución, destacando los incentivos que el Gobierno Municipal prepara para reconocer a quienes se mantienen al corriente.

El presidente municipal informó que en una sesión extraordinaria de Cabildo se presentará la propuesta para autorizar un esquema de rifas trimestrales a lo largo del año, cuyo premio principal será el sorteo de una casa valuada en aproximadamente un millón de pesos, programado para diciembre de 2026.

Detalló que los boletos para participar en los sorteos se entregarán de manera digital y serán acumulativos, con el objetivo de beneficiar a quienes realizan su pago en los primeros meses del año.

Explicó que los contribuyentes que paguen el predial en enero recibirán tres boletos; quienes lo hagan en febrero obtendrán dos, y a partir de marzo y durante el resto del año se otorgará un boleto por pago realizado.

Villarreal Pérez recordó que continúan vigentes los descuentos por pronto pago: 15 por ciento en enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo, además de la posibilidad de realizar el trámite en los distintos módulos municipales.

Finalmente, subrayó que el cumplimiento en el pago del predial permite fortalecer la recaudación municipal, lo que se traduce en más obras públicas y mejores servicios para las familias de Monclova.

