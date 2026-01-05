Protección Civil descarta bajas relevantes de temperatura en Saltillo a corto plazo

Protección Civil de Saltillo informó que en las próximas 72 horas no se prevén descensos significativos de temperatura, por lo que las condiciones se mantendrán estables tras los frentes fríos recientes que impactaron a la región.

El titular de la dependencia, Francisco Martínez Ávalos, explicó que los pronósticos se revisan con base en información oficial. “Protección Civil nada más revisa los pronósticos que nos envía el Servicio Meteorológico y nos basamos prácticamente en los próximos tres días”, dijo.

Indicó que será hasta el inicio de la próxima semana cuando se tenga mayor claridad sobre posibles cambios. “El martes en la tarde podemos saber qué puede suceder jueves, viernes y sábado”, dijo.

Añadió que, de presentarse un descenso relevante, se actuaría conforme a los protocolos establecidos; sobre todo la habilitación de refugios en la ciudad. “Si hubiera algún descenso menor a 5 grados, se activa un protocolo especial, como se hizo ahora con el Frente 25”, afirmó.

Finalmente, llamó a la población a mantenerse informada. “Estos pronósticos son públicos, están en redes sociales y los difunde el Servicio Meteorológico”. Pidió a la ciudadanía estar atenta a los avisos y recomendaciones que emite Protección Civil Municipal.