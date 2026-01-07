Alcaldesa de Frontera comparte rosca de reyes con trabajadores del municipio

Sara Irma Pérez Cantú, alcaldesa de Frontera, realizó una visita al Departamento de Servicios Primarios, donde convivió de manera cercana con las y los trabajadores para compartir la tradicional Rosca de Reyes, en un ambiente de cordialidad que fortaleció el compañerismo y la unidad al interior del municipio.

Durante el encuentro, la alcaldesa Sari Pérez fue recibida por el personal operativo, a quienes reconoció el esfuerzo diario que realizan para mantener a la ciudad en óptimas condiciones de limpieza, orden y funcionamiento.

La convivencia permitió además un diálogo directo entre autoridades y trabajadores, reafirmando una relación basada en el respeto y la colaboración mutua dentro de la administración municipal.