Alcaldesa de Frontera comparte rosca de reyes con trabajadores del municipio
Trabajadores municipales compartieron la Rosca de Reyes en un ambiente de convivencia y unidad
Sara Irma Pérez Cantú, alcaldesa de Frontera, realizó una visita al Departamento de Servicios Primarios, donde convivió de manera cercana con las y los trabajadores para compartir la tradicional Rosca de Reyes, en un ambiente de cordialidad que fortaleció el compañerismo y la unidad al interior del municipio.
Durante el encuentro, la alcaldesa Sari Pérez fue recibida por el personal operativo, a quienes reconoció el esfuerzo diario que realizan para mantener a la ciudad en óptimas condiciones de limpieza, orden y funcionamiento.
La convivencia permitió además un diálogo directo entre autoridades y trabajadores, reafirmando una relación basada en el respeto y la colaboración mutua dentro de la administración municipal.
Al evento asistió Juan Paulino Juárez Escamilla, secretario del Sindicato de Burócratas de Frontera, así como directores y coordinadores de diversas áreas del Ayuntamiento, quienes se sumaron a este acto de cercanía institucional.
En su mensaje, la presidenta municipal exhortó al personal a continuar desempeñando su labor con dedicación, responsabilidad y compromiso, destacando que su trabajo es fundamental para el buen funcionamiento de la ciudad y la atención de las necesidades de las familias fronterenses.
Finalmente, Sari Pérez reiteró su reconocimiento al esfuerzo cotidiano de las y los trabajadores de Servicios Primarios, y aseguró que su administración seguirá impulsando acciones que dignifiquen el servicio público y fortalezcan el trabajo en equipo en beneficio de la comunidad.