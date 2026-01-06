Con gratitud y reconocimiento, Monclova celebra a sus enfermeras y enfermeros

Monclova
/ 6 enero 2026
    Con gratitud y reconocimiento, Monclova celebra a sus enfermeras y enfermeros
    El alcalde Carlos Villarreal Pérez reconoció el esfuerzo constante del personal de enfermería FOTO: LIDIET MEXICANO

Se reconoció la vocación, entrega y compromiso humano del personal de enfermería

Con un mensaje de agradecimiento sincero y un ambiente de cercanía, el municipio de Monclova conmemoró el Día de las Enfermeras y los Enfermeros, reconociendo a mujeres y hombres que, con vocación y entrega, cuidan la salud de la comunidad en los momentos más difíciles, pero también en los de esperanza.

Durante el evento, la presidenta del DIF Monclova, Mavi Sosa, destacó que la labor de enfermería va mucho más allá de un turno o un uniforme, pues implica paciencia, sensibilidad y un profundo compromiso humano.

Agradeció el trato digno y cálido que brindan a cada paciente, así como el acompañamiento que ofrecen a las familias, señalando que este reconocimiento fue una muestra de cariño y gratitud por su trabajo diario.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal Pérez reconoció el esfuerzo constante del personal de enfermería y resaltó la coordinación que existe entre el municipio y el Gobierno del Estado para fortalecer las acciones de salud y prevención.

Señaló que, aunque la atención médica es una responsabilidad compartida con el Estado y la Federación, desde el ámbito municipal se continuará apoyando todo lo que contribuya al bienestar de las familias de Monclova.

En el marco de la celebración, se hizo un reconocimiento especial a las enfermeras y enfermeros que cumplieron años de servicio, destacando su trayectoria como ejemplo de compromiso, profesionalismo y amor por su labor.

La conmemoración concluyó con un mensaje de buenos deseos para este 2026, reiterando el agradecimiento a quienes, con largas jornadas y sacrificios personales, siguen siendo un pilar fundamental del sistema de salud en Monclova.

En este evento estuvo también Sergio Sisbeles Alvarado Subsecretario de Gobierno en la Región Centro Desierto y Armando Galván Aguilera director del Hospital del DIF.

