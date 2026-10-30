Alcanza mil entregas el programa ‘Agua a tu Alcance’ en Monclova
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Familias de la localidad han accedido a tinacos y cisternas a precios subsidiados mediante la colaboración del Estado, el Municipio y la empresa Rotoplas
MONCLOVA, COAH.- El programa “Agua a tu Alcance” alcanzó la entrega de su apoyo número mil en Monclova, con el objetivo de facilitar a los hogares el acceso a tinacos y cisternas a precios subsidiados.
De acuerdo con la información difundida, esta iniciativa forma parte de la estrategia “Mejora Coahuila”, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en coordinación con el Ayuntamiento y la iniciativa privada.
El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que la colaboración entre el Gobierno Estatal, el Municipio y la empresa Rotoplas permite atender las necesidades de los hogares monclovenses.
A través de sus redes sociales, el edil detalló que este programa se implementó al inicio de la administración para beneficiar a las familias con precios preferenciales y continuará desarrollándose mediante la Dirección de Desarrollo Social.
Durante el evento, la beneficiaria Rosario Castillo Martínez señaló que contar con un tinaco contribuye a mejorar la organización familiar en el manejo del agua y brinda mayor tranquilidad. Las autoridades destacaron que el objetivo principal es facilitar la adquisición de estos equipos, los cuales representan una inversión importante para la economía del hogar.