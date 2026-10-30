Alcanza mil entregas el programa ‘Agua a tu Alcance’ en Monclova

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    Alcanza mil entregas el programa ‘Agua a tu Alcance’ en Monclova
    Familias beneficiadas posaron con los tinacos subsidiados que buscan mejorar el manejo del agua en sus hogares. REDES SOCIALES

Familias de la localidad han accedido a tinacos y cisternas a precios subsidiados mediante la colaboración del Estado, el Municipio y la empresa Rotoplas

MONCLOVA, COAH.- El programa “Agua a tu Alcance” alcanzó la entrega de su apoyo número mil en Monclova, con el objetivo de facilitar a los hogares el acceso a tinacos y cisternas a precios subsidiados.

De acuerdo con la información difundida, esta iniciativa forma parte de la estrategia “Mejora Coahuila”, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en coordinación con el Ayuntamiento y la iniciativa privada.

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El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que la colaboración entre el Gobierno Estatal, el Municipio y la empresa Rotoplas permite atender las necesidades de los hogares monclovenses.

A través de sus redes sociales, el edil detalló que este programa se implementó al inicio de la administración para beneficiar a las familias con precios preferenciales y continuará desarrollándose mediante la Dirección de Desarrollo Social.

$!El programa busca que más hogares de Monclova puedan acceder a equipos de almacenamiento de agua a precios accesibles.
El programa busca que más hogares de Monclova puedan acceder a equipos de almacenamiento de agua a precios accesibles. REDES SOCIALES

Durante el evento, la beneficiaria Rosario Castillo Martínez señaló que contar con un tinaco contribuye a mejorar la organización familiar en el manejo del agua y brinda mayor tranquilidad. Las autoridades destacaron que el objetivo principal es facilitar la adquisición de estos equipos, los cuales representan una inversión importante para la economía del hogar.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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