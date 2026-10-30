Alcanza mil entregas el programa ‘Agua a tu Alcance’ en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El programa “Agua a tu Alcance” alcanzó la entrega de su apoyo número mil en Monclova, con el objetivo de facilitar a los hogares el acceso a tinacos y cisternas a precios subsidiados.

De acuerdo con la información difundida, esta iniciativa forma parte de la estrategia “Mejora Coahuila”, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en coordinación con el Ayuntamiento y la iniciativa privada.