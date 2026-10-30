Arremeten contra familia dentro de su casa y lesionan a bebé en Monclova

El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 23:00 horas del miércoles sobre la calle Apóstol Pedro, luego de que presuntamente integrantes de una familia agredieran físicamente a Kesil ¨N¨, una joven de 19 años.

MONCLOVA, COAH.- Una disputa entre habitantes de la colonia El Campanario, en Monclova , terminó en una agresión colectiva que dejó a tres integrantes de una familia lesionados, entre ellos un niño de apenas un año y seis meses, quien fue trasladado a un hospital junto con su madre.

De acuerdo con versiones de habitantes del sector, la muchacha terminó con lesiones en el rostro y ensangrentada, situación que provocó que otros vecinos intervinieran y se sumaran a la confrontación. Los testigos señalaron que entre los involucrados existían problemas anteriores y constantes desacuerdos.

La disputa se extendió hasta el domicilio de Juan "N", donde se encontraba acompañado de su esposa, Jennifer Alejandra ¨N”, de 22 años, y su pequeño hijo, Abdiel Alexander.

Según los reportes, varias personas ingresaron al inmueble y comenzaron a golpear a Juan ¨N¨. Durante la agresión también resultaron lesionados Jennifer Alejandra y el menor, quien habría sido alcanzado por los golpes en medio del enfrentamiento.

La situación requirió la intervención de elementos policiacos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a los afectados y organizaron su traslado a distintos centros médicos.

Juan ¨N¨ fue llevado a la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que su esposa y el niño fueron trasladados al Hospital Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica.

Hasta el momento, las versiones sobre cómo comenzó el conflicto corresponden a testimonios de vecinos. Se espera que los afectados presenten las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público para que se investiguen las agresiones y se determinen las responsabilidades.

(Con información de medios locales)