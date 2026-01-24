Alerta por frío extremo en Monclova: prevén hasta -2 grados

Monclova
/ 24 enero 2026
    Personal de Protección Civil realiza recorridos para atender a personas vulnerables. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Protección Civil activa operativo preventivo ante el descenso de temperaturas y lluvias dispersas

MONCLOVA, COAH.- Ante el pronóstico de descenso de temperaturas de hasta -2 grados centígrados, acompañado de lluvias dispersas, la Dirección de Protección Civil de Monclova emitió una alerta preventiva para la población, principalmente por las condiciones que se prevén durante la madrugada y primeras horas del día.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, el periodo más crítico se espera entre la tarde-noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando se registrarían las temperaturas más bajas y una mayor sensación térmica derivada de la humedad.

El director de Protección Civil, Pedro Alvarado Flores, informó que se mantiene activo un operativo permanente de prevención, con recorridos en distintos sectores de la ciudad para brindar apoyo a personas en situación vulnerable y reducir riesgos asociados al frío extremo.

Como parte de estas acciones, se habilitó un albergue temporal en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos, donde se ofrece resguardo a quienes lo necesiten. En caso de que la capacidad sea rebasada, se contempla la apertura de un segundo albergue en el Auditorio Salvador Cámara, al oriente de la ciudad.

$!El albergue principal se ubica en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos.
El albergue principal se ubica en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a abrigar adecuadamente a niñas, niños y adultos mayores, evitar la exposición prolongada al frío y limitar las salidas si no son necesarias. También reiteraron el llamado a no utilizar anafres o fogones dentro de las viviendas y a revisar el correcto funcionamiento de calentadores de gas o eléctricos.

Protección Civil recordó que el municipio se encuentra preparado para atender emergencias relacionadas con las bajas temperaturas y pidió reportar al 911 cualquier situación de riesgo.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

