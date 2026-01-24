Alerta por frío extremo en Monclova: prevén hasta -2 grados

MONCLOVA, COAH.- Ante el pronóstico de descenso de temperaturas de hasta -2 grados centígrados, acompañado de lluvias dispersas, la Dirección de Protección Civil de Monclova emitió una alerta preventiva para la población, principalmente por las condiciones que se prevén durante la madrugada y primeras horas del día.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, el periodo más crítico se espera entre la tarde-noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando se registrarían las temperaturas más bajas y una mayor sensación térmica derivada de la humedad.

TE PUEDE INTERESAR: Rescatan bomberos a jóvenes extraviados en el Cañón de San Lorenzo

El director de Protección Civil, Pedro Alvarado Flores, informó que se mantiene activo un operativo permanente de prevención, con recorridos en distintos sectores de la ciudad para brindar apoyo a personas en situación vulnerable y reducir riesgos asociados al frío extremo.

Como parte de estas acciones, se habilitó un albergue temporal en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos, donde se ofrece resguardo a quienes lo necesiten. En caso de que la capacidad sea rebasada, se contempla la apertura de un segundo albergue en el Auditorio Salvador Cámara, al oriente de la ciudad.