Angustia y silencio: buscan a Jesús Alfredo Rojas Alarcón, desaparecido en Monclova
El hombre fue visto por última vez el 16 de enero de 2026 y el reporte oficial se presentó dos días después
MONCLOVA, COAH.- Desde el pasado 16 de enero de 2026, una familia en Monclova enfrenta la desaparición de Jesús Alfredo Rojas Alarcón, de 30 años de edad, quien no regresó a su domicilio y desde entonces se desconoce su paradero.
Ante esta situación, la Fiscalía General del Estado de Coahuila activó una ficha de búsqueda con el objetivo de localizarlo; sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información que permita establecer qué ocurrió o hacia dónde pudo haberse dirigido.
Jesús Alfredo es de complexión robusta, mide aproximadamente 1.70 metros, pesa alrededor de 90 kilogramos, es de tez morena, tiene cabello corto de color negro y ojos cafés.
El día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, camiseta negra, chaqueta azul y zapatos de seguridad, características que forman parte de los datos difundidos para su identificación.
El reporte oficial fue presentado el 18 de enero de 2026 y la búsqueda permanece activa a cargo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, Región Centro. La autoridad señaló que la colaboración de la ciudadanía puede resultar determinante para la localización del hombre.
Cualquier información relacionada con este caso puede ser reportada al número de emergencias 911, al 844 506 2447 vía WhatsApp, al 844 438 0700 de la Fiscalía General del Estado o al correo electrónico fpersonasdesaparecidas.fge@coahuila.gob.mx. La denuncia puede realizarse de manera anónima.