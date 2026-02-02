Angustia y silencio: buscan a Jesús Alfredo Rojas Alarcón, desaparecido en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Desde el pasado 16 de enero de 2026, una familia en Monclova enfrenta la desaparición de Jesús Alfredo Rojas Alarcón, de 30 años de edad, quien no regresó a su domicilio y desde entonces se desconoce su paradero.

Ante esta situación, la Fiscalía General del Estado de Coahuila activó una ficha de búsqueda con el objetivo de localizarlo; sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información que permita establecer qué ocurrió o hacia dónde pudo haberse dirigido.

CADA DÍA QUE PASA, LA PREOCUPACIÓN CRECE.

Jesús Alfredo es de complexión robusta, mide aproximadamente 1.70 metros, pesa alrededor de 90 kilogramos, es de tez morena, tiene cabello corto de color negro y ojos cafés.