Buscan a monclovense desaparecido tras viajar a Nuevo Laredo por oferta laboral

MONCLOVA, COAH.- Desde inicios de diciembre, familiares y amigos buscan a Gilberto Antonio Mendoza Esquivel, de 35 años de edad y originario de Monclova, Coahuila, quien se encuentra desaparecido luego de viajar a Nuevo Laredo, Tamaulipas, tras recibir una oferta de trabajo.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Gilberto salió de Monclova con la intención de comenzar una nueva etapa laboral.

Lo último que se supo de él fue que había llegado a Nuevo Laredo; sin embargo, después de ese momento se perdió todo contacto, ya que su teléfono celular dejó de sonar y no volvió a comunicarse con sus seres queridos.

La familia informó que hasta el momento no cuentan con una Alerta de Búsqueda, debido a que no se ha presentado una denuncia formal ante las autoridades, situación que ha dificultado la activación de protocolos oficiales para su localización.

Ante este escenario, la búsqueda se ha sostenido principalmente a través de la difusión ciudadana en redes sociales.

El caso de Gilberto ha sido compartido ampliamente en plataformas como Facebook, Instagram y Reels, donde usuarios han replicado su información con los hashtags #AyudaParaEncontrarlo #PersonaDesaparecida #DifusiónUrgente, con el objetivo de ampliar el alcance y obtener cualquier dato que ayude a dar con su paradero.

Además, su búsqueda fue publicada en la página “Lo que callamos”, un espacio digital dedicado a visibilizar la desaparición de personas de distintas partes del país, donde se han sumado mensajes de apoyo y llamados a la solidaridad.

“Él salió con la esperanza de trabajar y salir adelante. Lo único que pedimos es saber dónde está”, se lee en una de las publicaciones difundidas por sus familiares.

Familiares de Gilberto Mendoza Esquivel hacen un llamado a la población para que cualquier información, por mínima que parezca, sea compartida y difundida, con la esperanza de obtener pistas que permitan localizarlo.