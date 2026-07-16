Aprueba Cabildo de Monclova donación de cuatro predios para construir preparatorias Margarita Maza

MONCLOVA, COAH.- Monclova podría ampliar de manera importante su oferta educativa de nivel medio superior, luego de que el Cabildo aprobó por unanimidad la donación de cuatro predios municipales al Gobierno Federal, donde se construirán igual número de preparatorias Margarita Maza como parte de un programa para atender la demanda de espacios para estudiantes.

La iniciativa fue presentada por la síndica de mayoría, Guadalupe Murguía, quien explicó que los terrenos se ubican en los fraccionamientos Colinas de Santiago y La Riviera, así como en las colonias Ampliación Miguel Hidalgo y Tierra y Libertad.