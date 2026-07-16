Aprueba Cabildo de Monclova donación de cuatro predios para construir preparatorias Margarita Maza
El Cabildo de Monclova aprobó donar cuatro predios municipales al Gobierno Federal para la construcción de igual número de preparatorias, con el objetivo de ampliar la cobertura de educación media superior
MONCLOVA, COAH.- Monclova podría ampliar de manera importante su oferta educativa de nivel medio superior, luego de que el Cabildo aprobó por unanimidad la donación de cuatro predios municipales al Gobierno Federal, donde se construirán igual número de preparatorias Margarita Maza como parte de un programa para atender la demanda de espacios para estudiantes.
La iniciativa fue presentada por la síndica de mayoría, Guadalupe Murguía, quien explicó que los terrenos se ubican en los fraccionamientos Colinas de Santiago y La Riviera, así como en las colonias Ampliación Miguel Hidalgo y Tierra y Libertad.
Detalló que la solicitud fue realizada por la Secretaría de Educación del Estado, derivada de un proyecto impulsado por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México para fortalecer la cobertura de educación media superior en Monclova.
Durante la sesión se informó que los cuatro predios cuentan con la validación técnica del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, por lo que el alcalde Carlos Villarreal Pérez manifestó la disposición del Ayuntamiento para realizar las gestiones legales correspondientes. Tras la aprobación del Cabildo, el expediente será enviado al Congreso del Estado para autorizar la desincorporación de los inmuebles y concretar su donación al Gobierno Federal, que será el encargado de construir y operar las nuevas preparatorias Margarita Maza.