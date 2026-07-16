La Orquesta Metropolitana de Saltillo llena el Teatro de la Ciudad con Mariana Chabukiani y un estreno

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    La Orquesta Metropolitana de Saltillo llena el Teatro de la Ciudad con Mariana Chabukiani y un estreno

El evento contó con la participación de la destacada pianista Mariana Chabukiani, quien deleitó al público con el Concierto para Piano y Orquesta no. 2 de Rachmaninoff, además de presentar por primera vez en México la Sinfonía no. 4 de Emilie Mayer

La Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) ha crecido musicalmente desde su creación en mayo de 2024, pero la noche de este miércoles su crecimiento fue literal para darle cabida en su repertorio a dos grandes obras y a dos grandes mujeres.

El 15 de julio, en el marco del Festival Internacional de las Artes Saltillo 449 (FINA), la orquesta de cuerdas se convirtió en orquesta sinfónica para acompañar a la maestra Mariana Chabukiani en el Concierto para Piano y Orquesta no. 2 de Rachmaninoff y estrenar la Sinfonía no. 4 de Emilie Mayer.

Como ya es costumbre en los eventos de la OMSA, su directora Natalia Riazanova se dirigió al público para hablar sobre la historia, drama y alegrías que hay detrás de cada una de las piezas del programa de la noche.

La primera interpretación fue el Vals de la Suite Masquerade de Aram Kachaturian, sucedido por el mencionado concierto para piano donde Chabukiani reafirmó lo que Riazanova dijo sobre ella en una entrevista previa: “es una pianista con un gran sonido y técnica impecable”.

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La pianista llenó el Fernando Soler con su sonido sin dejar de lado la sutileza y emotividad de otros pasajes, mientras que la OMSA, con el doble de músicos como refuerzo, sostuvo la interpretación de la maestra con su trabajo musical.

Si bien en sus conciertos de temporada la maestra Riazanova permite que el público, muchas veces emocionado por lo que acaba de escuchar, aplauda entre movimientos, la obra requirió una aproximación diferente esta vez. El resultado fue que, aunque hubo aplausos entre el primer y segundo movimiento del Rachmaninoff, del segundo al tercero el silencio no se rompió del todo y la interpretación prosiguió con su energía inafectada.

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Al término, y tras un breve intermedio, la OMSA en su versión sinfónica regresó al escenario para presentar la Sinfonía no. 4 de Emilie Mayer, compositora comparada en su momento con Beethoven y cuya obra se estrenó en México esa noche.

El romanticismo brotó de las cuerdas y los alientos del conjunto, inundando un Teatro Fernando Soler casi lleno, marcando ya dos retos superados en una sola noche para un proyecto que aún tiene mucho por dar.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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