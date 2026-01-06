Aprueba Cabildo de Monclova rifas y más estímulos para ciudadanos cumplidos con su pago del predial

Monclova
/ 6 enero 2026
    Aprueba Cabildo de Monclova rifas y más estímulos para ciudadanos cumplidos con su pago del predial
    Durante la sesión de Cabildo, el alcalde Carlos Villarreal Pérez explicó que el esquema de rifas forma parte del Plan de Trabajo de Ingresos Municipales y será financiado con recursos propios del Ayuntamiento. FOTO: LIDIET MEXICANO

El Ayuntamiento de Monclova aprobó un esquema de rifas trimestrales con premios que incluyen un automóvil y una casa habitación para incentivar el pago puntual del impuesto predial

MONCLOVA, COAH.- Con premios que van desde un automóvil, electrodomésticos, viajes y hasta una casa habitación, con un valor global cercano a un millón 750 mil pesos, el Ayuntamiento de Monclova presentó ante el Cabildo una propuesta de estímulos dirigida a las y los contribuyentes cumplidos en el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026, como parte de una estrategia para fortalecer la recaudación y reconocer la responsabilidad ciudadana.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: lanza asociación ‘Vane y Lane’ programa de apadrinamiento para 21 animales rescatados

Durante la sesión de Cabildo, el alcalde Carlos Villarreal Pérez explicó que esta propuesta forma parte del Plan de Trabajo de Ingresos Municipales y contempla la realización de rifas trimestrales para quienes realicen su pago en tiempo y forma. Señaló que estos incentivos se financiarán con recursos propios del municipio y buscan generar mayor cercanía entre la autoridad y la ciudadanía.

El esquema de premios contempla, para el primer trimestre, la rifa de un automóvil Renault Kwid Intense con un valor aproximado de 250 mil pesos; para el segundo trimestre, electrodomésticos con un valor cercano a 125 mil pesos; en el tercer trimestre, viajes dobles a Mazatlán, Sinaloa, por un monto similar, y para cerrar el año, la rifa de una casa habitación con un valor estimado de un millón de pesos, convirtiéndose en uno de los incentivos más atractivos implementados por la administración municipal.

El alcalde destacó que una mayor recaudación del impuesto predial permite al municipio contar con más recursos para la operatividad diaria y, al mismo tiempo, incrementar la capacidad de ejecutar obras en las distintas colonias y sectores de la ciudad, además de mejorar la fórmula de participaciones federales que recibe Monclova.

Finalmente, Villarreal Pérez recordó que el Ayuntamiento mantiene módulos de atención accesibles y horarios amplios para facilitar el pago a los ciudadanos, con oficinas abiertas de ocho de la mañana a alrededor de la una de la tarde, así como puntos instalados en diversos sectores de la ciudad, con el objetivo de acercar el servicio y fomentar el cumplimiento fiscal en beneficio del desarrollo de Monclova.

Temas


impuestos
Cabildo

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Maduro: Por no estar en Morena

Maduro: Por no estar en Morena
true

Viene negro negro para México
true

POLITICÓN: Sheinbaum responde a crisis del gusano barrenador con recursos insuficientes frente a pérdidas millonarias
Montenegro habría modificado legalmente su identidad de sexo para asumirse como mujer y solicitar la aplicación de la “perspectiva de género” ante un juez, con la intención de evitar el pago de la pensión alimentaria y revertir procedimientos legales en su contra.

Se viraliza caso de abogado que cambia de género para no pagar pensión, en la región Laguna
El presidente venezolano se declaró no culpable de narcoterrorismo y posesión de armas ante juez en EU.

Borra EU de expediente alusión a Maduro como líder del Cártel de los Soles
Saltillo espera la llegada de una masa de aire polar que congelará el termómetro este domingo, dejando la posibilidad de paisajes blancos en las zonas altas de la región.

Frente ártico amenaza a Saltillo el fin de semana: se espera drástico descenso térmico y probabilidad de aguanieve
Santos Laguna realizó cuatro incorporaciones para fortalecer su plantel de cara al Clausura 2026 de la Liga MX.

Santos Laguna: ¿Quiénes son los refuerzos del equipo para el Clausura 2026?
En diciembre de 2023, Ethan Dallas envió un mensaje a su madre, Becca Dallas, diciéndole que algo le preocupaba.

Un niño hizo un amigo en Roblox. Su relación era siniestra