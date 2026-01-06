Aprueba Cabildo de Monclova rifas y más estímulos para ciudadanos cumplidos con su pago del predial

MONCLOVA, COAH.- Con premios que van desde un automóvil, electrodomésticos, viajes y hasta una casa habitación, con un valor global cercano a un millón 750 mil pesos, el Ayuntamiento de Monclova presentó ante el Cabildo una propuesta de estímulos dirigida a las y los contribuyentes cumplidos en el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026, como parte de una estrategia para fortalecer la recaudación y reconocer la responsabilidad ciudadana.

Durante la sesión de Cabildo, el alcalde Carlos Villarreal Pérez explicó que esta propuesta forma parte del Plan de Trabajo de Ingresos Municipales y contempla la realización de rifas trimestrales para quienes realicen su pago en tiempo y forma. Señaló que estos incentivos se financiarán con recursos propios del municipio y buscan generar mayor cercanía entre la autoridad y la ciudadanía.

El esquema de premios contempla, para el primer trimestre, la rifa de un automóvil Renault Kwid Intense con un valor aproximado de 250 mil pesos; para el segundo trimestre, electrodomésticos con un valor cercano a 125 mil pesos; en el tercer trimestre, viajes dobles a Mazatlán, Sinaloa, por un monto similar, y para cerrar el año, la rifa de una casa habitación con un valor estimado de un millón de pesos, convirtiéndose en uno de los incentivos más atractivos implementados por la administración municipal.

El alcalde destacó que una mayor recaudación del impuesto predial permite al municipio contar con más recursos para la operatividad diaria y, al mismo tiempo, incrementar la capacidad de ejecutar obras en las distintas colonias y sectores de la ciudad, además de mejorar la fórmula de participaciones federales que recibe Monclova.

Finalmente, Villarreal Pérez recordó que el Ayuntamiento mantiene módulos de atención accesibles y horarios amplios para facilitar el pago a los ciudadanos, con oficinas abiertas de ocho de la mañana a alrededor de la una de la tarde, así como puntos instalados en diversos sectores de la ciudad, con el objetivo de acercar el servicio y fomentar el cumplimiento fiscal en beneficio del desarrollo de Monclova.