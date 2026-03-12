Arranca en Frontera campaña de descacharrización para prevenir dengue, zika y chikungunya

Monclova
/ 12 marzo 2026
Autoridades municipales y estatales iniciaron en el Ejido 8 de Enero una campaña de descacharrización y prevención para reducir riesgos de dengue, zika y chikungunya

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por vector y proteger la salud de la población, el municipio de Frontera puso en marcha una campaña de descacharrización y acciones preventivas contra el dengue, zika y chikungunya en el Ejido 8 de Enero.

El arranque de la jornada fue encabezado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien estuvo acompañada por el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vásquez; el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado; y el director de Salud Municipal, Miguel Ángel Sánchez Leija.

Durante el evento, el secretario de Salud explicó que estas acciones se realizan previo al inicio de la temporada de lluvias, con el propósito de anticiparse al posible incremento de casos de dengue y reducir los riesgos sanitarios en las comunidades.

El funcionario señaló que la estrategia contempla la eliminación de criaderos de mosquitos mediante la limpieza de patios, el retiro de objetos en desuso que puedan acumular agua y la entrega de abate casa por casa, sustancia que ayuda a evitar la formación de larvas en recipientes con agua estancada.

Indicó que este trabajo se desarrolla en coordinación con los ayuntamientos y forma parte de una estrategia preventiva que se implementa cada año para contener la propagación de estas enfermedades.

Aguirre Vásquez recordó que durante 2024 Coahuila registró una cifra histórica de casos de dengue, con alrededor de cinco mil 400 contagios en toda la entidad, situación que obligó a intensificar las acciones de prevención.

Explicó que gracias a las medidas implementadas desde finales de febrero y principios de marzo del año pasado, se logró reducir cerca del 85 por ciento de los casos, cerrando el año con aproximadamente 720 contagios.

Actualmente, informó que en la Región Centro se tiene registrado un caso de dengue, mientras que en todo el estado suman tres, por lo que reiteró el llamado a la población a colaborar eliminando recipientes que acumulen agua en sus hogares.

LLAMAN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Por su parte, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú destacó que esta campaña forma parte del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para fortalecer las acciones de prevención y cuidado de la salud pública.

Explicó que la jornada contempla la instalación de tolvas para que las familias puedan desechar objetos en desuso, además de la entrega de abate casa por casa, servicios de desparasitación para mascotas y acciones para el control de garrapatas y pulgas.

La presidenta municipal invitó a los habitantes del Ejido 8 de Enero y sectores cercanos a participar activamente revisando sus viviendas y eliminando cualquier recipiente que pueda almacenar agua.

Finalmente, reiteró que la prevención de enfermedades es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía, por lo que subrayó la importancia de trabajar en conjunto para proteger la salud de las familias del municipio.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

