Arranca pavimentación en colonia El Roble de Monclova, con inversión superior a 1.1 millones de pesos

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, encabezó el arranque de la obra de pavimentación de la calle Alamillos, en la colonia El Roble, proyecto que representa una inversión superior a 1.1 millones de pesos como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

Los trabajos se realizarán en el tramo comprendido entre las calles Luis Donaldo Colosio y Álamos, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y brindar mayor seguridad a las familias que habitan este sector de la ciudad.