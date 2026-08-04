Arranca pavimentación en colonia El Roble de Monclova, con inversión superior a 1.1 millones de pesos
Con una inversión superior a 1.1 millones de pesos, el Municipio de Monclova inició la pavimentación de la calle Alamillos para mejorar la movilidad y la seguridad en la colonia El Roble
MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, encabezó el arranque de la obra de pavimentación de la calle Alamillos, en la colonia El Roble, proyecto que representa una inversión superior a 1.1 millones de pesos como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova.
Los trabajos se realizarán en el tramo comprendido entre las calles Luis Donaldo Colosio y Álamos, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y brindar mayor seguridad a las familias que habitan este sector de la ciudad.
Durante el inicio de la obra, el edil destacó que estas acciones forman parte de una estrategia para llevar infraestructura urbana a los distintos sectores de Monclova, atendiendo las necesidades de las colonias y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
Carlos Villarreal Pérez señaló que el municipio continuará impulsando proyectos de pavimentación y servicios básicos, trabajando en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer el desarrollo de la ciudad.
”Seguiremos impulsando obras que mejoren la calidad de vida de las familias monclovenses en cada uno de los sectores de nuestra ciudad”, destacó el alcalde.