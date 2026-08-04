Arranca pavimentación en colonia El Roble de Monclova, con inversión superior a 1.1 millones de pesos

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    Arranca pavimentación en colonia El Roble de Monclova, con inversión superior a 1.1 millones de pesos
    Carlos Villarreal Pérez dio el banderazo de inicio a la pavimentación de la calle Alamillos, en la colonia El Roble. CORTESÍA

Con una inversión superior a 1.1 millones de pesos, el Municipio de Monclova inició la pavimentación de la calle Alamillos para mejorar la movilidad y la seguridad en la colonia El Roble

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, encabezó el arranque de la obra de pavimentación de la calle Alamillos, en la colonia El Roble, proyecto que representa una inversión superior a 1.1 millones de pesos como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

Los trabajos se realizarán en el tramo comprendido entre las calles Luis Donaldo Colosio y Álamos, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y brindar mayor seguridad a las familias que habitan este sector de la ciudad.

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Durante el inicio de la obra, el edil destacó que estas acciones forman parte de una estrategia para llevar infraestructura urbana a los distintos sectores de Monclova, atendiendo las necesidades de las colonias y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

Carlos Villarreal Pérez señaló que el municipio continuará impulsando proyectos de pavimentación y servicios básicos, trabajando en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer el desarrollo de la ciudad.

”Seguiremos impulsando obras que mejoren la calidad de vida de las familias monclovenses en cada uno de los sectores de nuestra ciudad”, destacó el alcalde.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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