Extrabajadores exigen a la Federación cubrir pasivo laboral de AHMSA si falla la venta

Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, explicó que la propuesta fue presentada a la Secretaría del Trabajo y posteriormente expuesta ante integrantes de una comisión del Senado. El planteamiento consiste en que la Federación cubra los adeudos de los trabajadores y posteriormente recupere el dinero cuando se concrete la venta de la compañía.

MONCLOVA, COAH.- Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) demandaron al Gobierno Federal que se haga cargo del pasivo laboral de la siderúrgica, estimado en 210 millones de dólares, en caso de que no se concrete la venta de la empresa a un consorcio interesado.

“Estamos pidiendo al Gobierno federal que se haga responsable del pasivo laboral y posteriormente que recupere lo que se nos haya pagado”, expresó Torres Ávalos.

El dirigente indicó que la solicitud busca anticiparse a un posible fracaso de la negociación y evitar que los trabajadores permanezcan sin una alternativa de pago, luego de casi cuatro años de crisis de la empresa.

PLAZO DE 90 DÍAS PARA CONSORCIO

Respecto al proceso de venta, Torres Ávalos mencionó que la conformación del consorcio comprador representa la principal expectativa para avanzar en la solución. Detalló que, aunque solicitaron a la jueza del concurso mercantil un periodo menor, finalmente se autorizó un plazo de 90 días para que los interesados integren la asociación empresarial.

En este proceso, señaló a Cargill y Grupo Afirme como los participantes que buscan integrar el consorcio para adquirir la siderúrgica. Manifestó su preocupación por la posibilidad de que se soliciten nuevas ampliaciones al plazo, pues los trabajadores llevan años esperando una solución a sus adeudos.

ESPERAN RESPUESTA EN NOVIEMBRE

De acuerdo con el representante, la reunión con la Secretaría del Trabajo, programada inicialmente para el lunes, se pospuso y se celebró el martes, sin que se ofreciera una respuesta definitiva.

Ante ello, indicó que representantes de la dependencia federal se comprometieron a visitar la Región Centro de Coahuila durante los primeros días de noviembre para comunicar los avances y las posibles respuestas institucionales. Añadió que los trabajadores esperan que el Gobierno federal precise qué alternativa aplicará para garantizar el pago laboral si el consorcio no cumple con el objetivo de adquirir la empresa.