Arrollan y matan a ciclista de la tercera edad en la avenida Las Torres, en Monclova, Coahuila

El accidente ocurrió el sábado 19 de septiembre, en el cruce de la calle 7 con la avenida Las Torres, también identificada como avenida Revolución Mexicana, a la altura de la zona de Tierra y Libertad.

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de la tercera edad murió luego de ser embestido por una camioneta mientras circulaba en bicicleta e intentaba cruzar la avenida Las Torres, en el sector oriente de Monclova .

La víctima fue identificada posteriormente como Jesús Muñoz Hernández, vecino de la colonia Ampliación Tierra y Libertad.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, Muñoz Hernández avanzaba en su bicicleta e intentaba atravesar la transitada vialidad. Presuntamente circulaba cerca de un taxi y habría iniciado el cruce junto con esa unidad, pero el vehículo de alquiler continuó su recorrido y el ciclista quedó expuesto al tránsito de la avenida.

En ese momento se aproximó una Jeep Grand Cherokee blanca, de modelo reciente y sin placas de circulación, que se desplazaba hacia el norte. Testigos señalaron que el conductor accionó el claxon en varias ocasiones, aunque el ciclista no logró completar el cruce y fue impactado. La mecánica exacta del percance deberá ser establecida mediante los peritajes correspondientes.

Personas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio, pero al revisar al adulto mayor confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y aseguraron al conductor de la camioneta, quien fue trasladado inicialmente a la Comandancia y posteriormente quedó a disposición de las autoridades ministeriales.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena, documentaron los indicios y recabaron elementos para establecer cómo ocurrió el atropellamiento.

Concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes. La investigación continúa para determinar la responsabilidad legal del conductor y definir su situación jurídica.