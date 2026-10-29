Aseguran 40 kilos de droga en 75 cateos en la Región Centro-Desierto de Coahuila

Así lo informó Everardo Lazo Chapa, delegado de la dependencia, quien explicó que los municipios donde se concentra la mayor incidencia son Monclova, Frontera y Castaños, debido a que son las localidades más grandes de la región. Entre las sustancias aseguradas se encuentran cocaína, marihuana y cristal.

MONCLOVA, COAH.- Un total de 40 kilogramos de droga han sido asegurados por la Fiscalía General del Estado en 75 cateos realizados en la Región Centro-Desierto, mientras que otras corporaciones de seguridad han decomisado cantidades adicionales, entre ellas 18 kilos en dos operativos de competencia federal.

De acuerdo con las investigaciones, parte de los narcóticos que se comercializan en la zona son adquiridos en Monterrey y posteriormente trasladados a municipios de la región para su venta. Lazo Chapa señaló que quienes se dedican a esta actividad operan de manera independiente.

Además de los 40 kilogramos contabilizados en los cateos de la Fiscalía estatal, el delegado informó sobre dos intervenciones recientes en las que se aseguraron aproximadamente 15 y tres kilos de droga, respectivamente, para un total de 18 kilogramos en procedimientos que corresponden a la competencia federal.

A estos decomisos se suma otro realizado por la Policía del Estado, que también aseguró una cantidad considerable de narcóticos y los puso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, el funcionario no precisó el peso de esta última incautación.

A nivel estatal, las autoridades de seguridad han reportado el aseguramiento de más de una tonelada de narcóticos en Coahuila, como resultado de los operativos implementados por las distintas corporaciones.

Lazo Chapa reconoció que combatir el traslado y la venta de drogas representa un reto por la extensión territorial de Coahuila, la cantidad de brechas y caminos, así como el constante movimiento vehicular. Explicó que las corporaciones realizan recorridos y operativos de vigilancia de manera rotativa, aunque resulta complicado mantener presencia policial en todos los puntos.

“Quisiéramos tener un policía en cada camino, en cada brecha, pero a veces es imposible”, expresó.

El delegado agregó que las acciones incluyen labores de prevención, disuasión e investigación, con el objetivo de detectar los puntos de venta y retirar las sustancias ilícitas de circulación.

También reconoció que existe la posibilidad de que menores de edad estén involucrados en la venta de drogas, por lo que las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes para combatir esta actividad.

“Un gramo que se pueda asegurar es un gramo que no llega a las calles”, enfatizó.