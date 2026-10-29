Asegura Coahuila una tonelada de droga tras 644 cateos en 2026

La Fiscalía General del Estado de Coahuila alcanzó la cifra de una tonelada de droga asegurada en lo que va de 2026, gracias a la ejecución de 644 cateos en diversos municipios. La estrategia, impulsada desde la Mesa de Seguridad Estatal, busca retirar las sustancias ilícitas directamente de las colonias y calles del estado. El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que este esquema operativo marca una diferencia sustancial respecto a las intervenciones tradicionales en las carreteras regionales. Destacó que el trabajo coordinado ha permitido impactar directamente la distribución al menudeo en barrios y comunidades.

“Son 644 cateos en este año. Es una estrategia que ustedes nos han ayudado a difundir. No existía esa estrategia. La impulsó el gobernador desde la Mesa de Seguridad del Estado y llegamos a una tonelada de droga”, declaró el fiscal general durante su visita al municipio de Ramos Arizpe. Fernández Montañez enfatizó que retirar estos cargamentos de los sectores populares contribuye a la prevención del delito e inhibe el consumo entre los jóvenes. “Una tonelada de droga que ya no va a circular en la ciudad; esa tonelada de droga se asegura en cateos que son en colonias, que son en las calles”, sostuvo. ALIANZA ENTRE AUTORIDADES Y PRVENCIÓN SOCIAL En relación con los recientes operativos antidrogas, el funcionario confirmó el aseguramiento de un cargamento significativo en el norte del estado la noche anterior. Indicó que se mantendrán al pendiente de los dictámenes periciales para confirmar las características de lo incautado en ese sector. “Son 65 paquetes los que hay, los que se encontraron; hay una persona detenida, sexo masculino”, detalló Fernández Montañez sobre la intervención realizada en Piedras Negras. Explicó que esperarán los peritajes oficiales antes de determinar con exactitud el tipo de estupefaciente. De manera paralela, el titular de la Fiscalía resaltó las acciones de prevención social del delito implementadas junto con las autoridades municipales e instituciones locales. Señaló que la prevención es un eje clave para consolidar comunidades libres de adicciones. “Venimos aquí con el alcalde Tomás Gutiérrez a esta plática que nos ha ayudado muchísimo a fomentar el vivir sin drogas, el vivir libre sin drogas con el programa este que tiene también el DIF, la Secretaría de Seguridad”, expresó el funcionario estatal.

En el ámbito institucional, Fernández Montañez dio a conocer un nuevo esquema de colaboración técnica que agrupa a los fiscales de la región noreste con delegados federales. Este modelo busca agilizar el combate a delitos como el robo de hidrocarburos, las extorsiones y el robo de vehículos, que pueden involucrar a varias entidades. “Es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango. Hay muchos delitos que se inician por el fuero común, hay otros por el fuero federal, como el huachicol, como las extorsiones, como el robo de vehículos, que aunque empiecen en un estado pueden terminar en otro”, explicó.

Asimismo, al ser cuestionado sobre las labores de vigilancia en las colindancias con estados vecinos, Fernández Montañez reportó detenciones vinculadas al monitoreo de las fuerzas de seguridad. Detalló que los operativos de sellado en las fronteras de Coahuila y Nuevo León han dado resultados positivos. “Hay más de 10 personas detenidas por tema de halconeo que se llama facilitación delictiva del lado de Coahuila y del lado de Nuevo León que sigue el operativo. Hubo incluso un aseguramiento en Lampazos, es que se sellan las fronteras, blindamos prácticamente”, aseveró. ADVIERTEN ANTE FALSAS ALERTAS EN ESCUELAS Finalmente, el fiscal abordó las recientes alertas registradas en planteles educativos del estado por presuntas amenazas de tiroteo. Exhortó a la comunidad estudiantil a tomar conciencia sobre la gravedad de este tipo de bromas en redes sociales. “Lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir ahorita: a todos los estudiantes que nos estén viendo, no es un juego; juegan a amenazar para ver qué provocan en la comunidad estudiantil. Es un delito”, concluyó el fiscal general.

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