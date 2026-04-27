Aseguran que riñas en escuelas de Coahuila no son generalizadas; ‘son casos aislados’

MONCLOVA, COAH.- Pese a que en escuelas de Coahuila se han registrado riñas entre alumnos —algunas de ellas difundidas en redes sociales y que han generado indignación—, autoridades educativas aseguraron que no se trata de una situación generalizada. El caso más reciente ocurrió en la Secundaria Técnica 85, en el municipio de Castaños, donde alumnas se golpearon dentro del salón de clases, sin importar la presencia de la docente.

En entrevista para VANGUARDIA, el subsecretario de Educación Básica, Hugo Iván Lozano Sánchez, afirmó que este tipo de hechos no son frecuentes. “Con todo respeto, son casos aislados”, señaló, aunque reconoció que existen problemáticas como agresiones, bullying e incluso estudiantes que han resultado lesionados; sin embargo, insistió en que no ocurren de manera constante. El funcionario explicó que los docentes trabajan de forma permanente en la prevención de estas situaciones, a través de la comunicación con los planteles y la implementación de estrategias para atender casos extraordinarios.

No obstante, subrayó que el apoyo de los padres de familia es fundamental. “Se requiere mucho el respaldo de los padres, que estén comprometidos con el trabajo que realizan los maestros en la escuela”, expresó. Sobre el caso de Castaños, indicó que ya fueron citados los padres de familia de las alumnas involucradas y que se aplicarán diversas acciones para evitar que hechos similares se repitan. Asimismo, reconoció la complejidad que enfrentan los docentes al momento de intervenir en una riña. “La maestra intentaba separarlas, pero es complicado intervenir porque puede prestarse a interpretaciones”, explicó. Finalmente, reiteró que, aunque estos casos generan preocupación, no representan una constante en las escuelas del estado; no obstante, deben atenderse de manera inmediata para evitar que escalen.

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