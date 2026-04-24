Alumnas de secundaria de Castaños se dan de golpes en pleno salón de clases y frente a su maestra

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 24 abril 2026
    Alumnas de secundaria de Castaños se dan de golpes en pleno salón de clases y frente a su maestra
    La violencia registrada en una aula de la Secundaria Técnica Número 85 de Castaños, superó a la maestra. CORTESÍA

Agresión evidencia la falta de respeto y disciplina de las jovencitas y la poca autoridad de la encargada del grupo

CASTAÑOS, COAH.- Una pelea entre alumnas de tercer grado de la Escuela Secundaria Técnica Número 85, en Castaños, quedó evidenciada en un video difundido en redes sociales, donde lo que más ha indignado es que la agresión ocurrió sin que la presencia de docentes lograra frenar a las estudiantes.

En la grabación se observa cómo las jóvenes se golpean de manera reiterada frente a sus compañeros, mientras una maestra intenta intervenir. La docente grita el nombre de una de ellas y le exige que se detenga, pero la instrucción es ignorada por completo, dejando en evidencia la falta de control en ese momento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/uadec-buscara-50-millones-de-pesos-en-recursos-extraordinarios-HE20244065

La escena generó molestia entre padres de familia y usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron que, aun con una figura de autoridad presente, las alumnas continuaran la riña sin mostrar intención de detenerse. Señalan que este tipo de conductas refleja no solo un problema de disciplina, sino también una preocupante pérdida de respeto hacia el personal educativo.

Hasta el momento, ni autoridades educativas ni directivos del plantel han emitido información oficial sobre posibles sanciones o medidas tras el incidente, lo que ha incrementado la inconformidad entre la comunidad escolar.

El caso pone en evidencia una situación que va más allá de una pelea aislada, al exhibir la falta de respuesta efectiva ante hechos de violencia, incluso cuando ocurren frente a docentes, lo que refuerza el llamado a revisar y fortalecer los mecanismos de intervención dentro de las escuelas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Violencia
estudiantes
Escuelas

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Teotihuacán ante el mundo

Teotihuacán ante el mundo
true

Los 3 estados que se entienden directamente con Estados Unidos
true

POLITICÓN: Viene Luisa María Alcalde a Saltillo; morenistas exigen apoyos reales, no visitas de paso
Fiesta. El intérprete español llegará por primera vez a la ciudad con un espectáculo lleno de éxitos.

¡Adiós ahorros! Alejandro Sanz llegará a Saltillo con su gira mundial: fecha, boletos y detalles
Un tráiler volcó sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez tras no alcanzar a frenar por el tráfico detenido derivado de una manifestación.

Vuelca tráiler por tráfico detenido tras manifestación y provoca accidentes múltiples en Saltillo
Dinos de Saltillo visita a Raptors del Estado de México en una nueva edición del Clásico Jurásico de la LFA 2026, buscando su segundo triunfo consecutivo.

Dinos de Saltillo vs Raptors LFA 2026: Fecha, horario y dónde ver el Clásico Jurásico
La muerte de dos agentes de la CIA en un accidente en el norte de México generó interrogantes sobre la autorización y la soberanía, pero también reflejó una alianza de seguridad delicada y de larga data entre ambos países.

Un choque mortal muestra los profundos lazos entre EU y México en materia de seguridad
Mural en Teherán con el texto “Irán nunca se someterá a la intimidación”, ilustrando la postura de Irán en el estrecho de Ormuz.

De los bombardeos a las tensas negociaciones: el estado de la guerra en Irán