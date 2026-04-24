Alumnas de secundaria de Castaños se dan de golpes en pleno salón de clases y frente a su maestra

En la grabación se observa cómo las jóvenes se golpean de manera reiterada frente a sus compañeros, mientras una maestra intenta intervenir. La docente grita el nombre de una de ellas y le exige que se detenga, pero la instrucción es ignorada por completo, dejando en evidencia la falta de control en ese momento.

CASTAÑOS, COAH.- Una pelea entre alumnas de tercer grado de la Escuela Secundaria Técnica Número 85, en Castaños , quedó evidenciada en un video difundido en redes sociales, donde lo que más ha indignado es que la agresión ocurrió sin que la presencia de docentes lograra frenar a las estudiantes.

La escena generó molestia entre padres de familia y usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron que, aun con una figura de autoridad presente, las alumnas continuaran la riña sin mostrar intención de detenerse. Señalan que este tipo de conductas refleja no solo un problema de disciplina, sino también una preocupante pérdida de respeto hacia el personal educativo.

Hasta el momento, ni autoridades educativas ni directivos del plantel han emitido información oficial sobre posibles sanciones o medidas tras el incidente, lo que ha incrementado la inconformidad entre la comunidad escolar.

El caso pone en evidencia una situación que va más allá de una pelea aislada, al exhibir la falta de respuesta efectiva ante hechos de violencia, incluso cuando ocurren frente a docentes, lo que refuerza el llamado a revisar y fortalecer los mecanismos de intervención dentro de las escuelas.