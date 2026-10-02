Asume René Chávez dirección regional de catastro en Monclova; ordena revisar rezago

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Asume René Chávez dirección regional de catastro en Monclova; ordena revisar rezago
    René Antonio Chávez Villarreal asumió la Dirección Regional de Catastro de la Región Centro-Desierto. CORTESÍA

El nuevo titular regional sustituye a Raúl Nava y plantea mejorar la coordinación con municipios, notarios y autoridades registrales

MONCLOVA, COAH.- Con 59 avalúos pendientes de revisión y otros trámites todavía en proceso, René Antonio Chávez Villarreal funge este viernes su primer día como director regional de Catastro de la región centro-desierto e inició una revisión del estado administrativo y operativo de la oficina, en Monclova, Coahuila.

Chávez Villarreal sustituye a Raúl Nava y tendrá un periodo de aproximadamente 10 días para desarrollar el proceso de entrega-recepción, etapa en la que se verificará el número de expedientes existentes, su situación y los asuntos que requieren atención inmediata.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/federacion-mantiene-atencion-a-heridos-por-ataque-en-secundaria-de-torreon-GO23875407

El nuevo funcionario señaló que uno de sus primeros objetivos será conocer el estado real que guarda cada municipio atendido por la oficina regional, establecer qué procedimientos permanecen pendientes y detectar áreas de oportunidad que permitan agilizar la atención.

Entre los primeros datos encontrados aparecen 59 avalúos sin concluir. Además, serán revisados otros procedimientos relacionados con la actividad catastral, entre ellos los traslados de escrituras que presentan los notarios y la valoración de predios.

Chávez Villarreal planteó reforzar la coordinación entre Catastro, los gobiernos municipales y el gremio notarial para reducir tiempos y dar seguimiento a los expedientes.

La toma de protesta del jueves estuvo encabezada por Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno en la Región Centro, quien señaló que la encomienda es revisar las condiciones en que se recibe la dependencia y establecer una ruta que permita destrabar procedimientos.

También participaron representantes del Registro Público de la Propiedad y autoridades municipales vinculadas con la actividad catastral.

Antes de asumir el cargo regional, Chávez Villarreal se desempeñaba como director del Departamento Legal de Tenencia de la Tierra de Monclova. Durante 2026 participó en procesos de regularización de predios, entre ellos el desarrollado en la colonia San Pablo, en Estancias, donde se trabajó en brindar certeza jurídica a familias que habían permanecido durante décadas sin regularizar sus propiedades.

La Dirección Regional deberá ahora determinar durante la entrega-recepción si los 59 avalúos identificados constituyen únicamente carga ordinaria de trabajo, cuánto tiempo llevan pendientes y qué acciones serán necesarias para resolverlos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Catastro

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Una cabeza sin luz ni fuerza

Una cabeza sin luz ni fuerza
true

Tragedia en La Laguna; el castigo penal no basta
“¿Qué pasa con una empresa familiar cuando muere su fundador?”, plantea Whitepaper como punto de partida del episodio.

Herencias que se convierten en pleitos: cinco grandes empresas enfrentan el problema de la sucesión
Los cierres preventivos se aplicaron desde las 07:30 horas en zonas anegadas, como el deprimido de bulevar Revolución y el Nudo Mixteco.

Aplican cierres preventivos en vialidades de Torreón por lluvias (video)
La Secundaria General No. 13 del ejido La Unión permanece cerrada mientras la Fiscalía de Coahuila investiga el ataque ocurrido el 1 de octubre.

Cierran Secundaria 13 de Torreón tras atentado; colocan memorial mientras la FGE de Coahuila realizan las investigaciones

Lobos y Lobas UAdeC tendrán actividad este sábado 3 de octubre ante UDEM y UACJ, respectivamente, en la Liga ABE.

Lobos UAdeC afronta doble desafío este sábado en el arranque de la Liga ABE
El guardia de seguridad recomienda cargar con los siguientes artículos ya que podrían significar una diferencia entre la vida y la muerte

¿De viaje? Te decimos qué empacar en tu botiquín de primeros auxilios
EL futuro de Pike también podría decidirse en los tribunales, donde los jueces sopesarán si Tennessee puede intentar legalmente otra ejecución y qué impacto tendrá el procedimiento fallido en su sentencia de muerte.

Esto es lo que sigue para Christa Pike, si su salud mejora