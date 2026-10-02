Asume René Chávez dirección regional de catastro en Monclova; ordena revisar rezago

Chávez Villarreal sustituye a Raúl Nava y tendrá un periodo de aproximadamente 10 días para desarrollar el proceso de entrega-recepción, etapa en la que se verificará el número de expedientes existentes, su situación y los asuntos que requieren atención inmediata.

MONCLOVA, COAH.- Con 59 avalúos pendientes de revisión y otros trámites todavía en proceso, René Antonio Chávez Villarreal funge este viernes su primer día como director regional de Catastro de la región centro-desierto e inició una revisión del estado administrativo y operativo de la oficina, en Monclova , Coahuila.

El nuevo funcionario señaló que uno de sus primeros objetivos será conocer el estado real que guarda cada municipio atendido por la oficina regional, establecer qué procedimientos permanecen pendientes y detectar áreas de oportunidad que permitan agilizar la atención.

Entre los primeros datos encontrados aparecen 59 avalúos sin concluir. Además, serán revisados otros procedimientos relacionados con la actividad catastral, entre ellos los traslados de escrituras que presentan los notarios y la valoración de predios.

Chávez Villarreal planteó reforzar la coordinación entre Catastro, los gobiernos municipales y el gremio notarial para reducir tiempos y dar seguimiento a los expedientes.

La toma de protesta del jueves estuvo encabezada por Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno en la Región Centro, quien señaló que la encomienda es revisar las condiciones en que se recibe la dependencia y establecer una ruta que permita destrabar procedimientos.

También participaron representantes del Registro Público de la Propiedad y autoridades municipales vinculadas con la actividad catastral.

Antes de asumir el cargo regional, Chávez Villarreal se desempeñaba como director del Departamento Legal de Tenencia de la Tierra de Monclova. Durante 2026 participó en procesos de regularización de predios, entre ellos el desarrollado en la colonia San Pablo, en Estancias, donde se trabajó en brindar certeza jurídica a familias que habían permanecido durante décadas sin regularizar sus propiedades.

La Dirección Regional deberá ahora determinar durante la entrega-recepción si los 59 avalúos identificados constituyen únicamente carga ordinaria de trabajo, cuánto tiempo llevan pendientes y qué acciones serán necesarias para resolverlos.