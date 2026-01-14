Atacan brutalmente deudores a cobradora en Monclova; investigan tentativa de homicidio

Monclova
/ 14 enero 2026
    Atacan brutalmente deudores a cobradora en Monclova; investigan tentativa de homicidio
    La joven cobradora permanece hospitalizada tras la agresión registrada en la zona Centro de Monclova. FOTO: ARCHIVO

La joven acudió a un domicilio en el Centro tras no obtener respuesta telefónica; fue atacada con golpes y un bate, sufriendo una fractura craneoencefálica

MONCLOVA, COAH.— Una joven empleada de cobranza se encuentra en estado crítico tras ser víctima de una agresión violenta durante un intento de cobro en la Zona Centro de Monclova.

La víctima, identificada como Dulce Evangelina ¨N¨, de 21 años, acudió al domicilio de los deudores luego de que éstos ignoraran múltiples llamadas telefónicas de la financiera para negociar el pago de un préstamo. Al llegar, fue atacada de manera inmediata por los ocupantes de la vivienda. Según los primeros reportes, los agresores la golpearon de forma brutal y emplearon un bate de béisbol, principalmente sobre la cabeza.

TE PUEDE INTERESAR: Depresión, una alerta de salud mental que crece en Coahuila

La agresión provocó que Dulce sufriera una fractura craneoencefálica, una lesión grave que mantiene su vida en riesgo. Paramédicos acudieron al lugar tras recibir el reporte y le brindaron atención de emergencia antes de trasladarla al Hospital de Zona No. 7 del IMSS, donde ingresó en estado crítico. Debido a la gravedad de su condición, posteriormente fue trasladada al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde permanece bajo estricta vigilancia médica.

Autoridades locales iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y localizar a los responsables. La agresión se investiga como tentativa de homicidio, y hasta el momento no se han reportado detenciones. Personal ministerial y de seguridad trabaja en la identificación de los implicados.

El caso ha generado preocupación entre la comunidad y en el sector financiero, al poner en evidencia los riesgos que enfrentan los trabajadores de cobranza durante visitas domiciliarias sin protocolos de seguridad adecuados. La situación resalta la vulnerabilidad de quienes realizan este tipo de gestiones de manera presencial, ante la negativa de algunos deudores a cumplir con sus obligaciones.

Hasta el momento, la joven permanece hospitalizada en estado delicado, mientras los médicos especialistas continúan con su atención. La investigación de los hechos continúa abierta, con el objetivo de deslindar responsabilidades y detener a los agresores.

(Con información de medios locales)

