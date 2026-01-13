Depresión, una alerta de salud mental que crece en Coahuila

MONCLOVA, COAH.- En el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Depresión, el psicólogo y psicoterapeuta Carlos Arturo Moreno de la Rosa advirtió sobre el impacto cada vez mayor de este padecimiento en la salud mental de la población, así como la urgencia de detectarlo y atenderlo de manera oportuna.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, entre una y dos personas de cada diez llegarán a presentar depresión leve en algún momento de su vida.

TE PUEDE INTERESAR: DIF Torreón reconoce a su personal en el Día del Trabajador

El especialista subrayó que se trata de una condición que va mucho más allá de la tristeza pasajera, ya que puede afectar de forma significativa la vida personal, familiar y laboral.

Explicó que la depresión es un trastorno del estado de ánimo que influye en la manera en que una persona piensa, siente y actúa, y se diagnostica cuando los síntomas se mantienen la mayor parte del día durante al menos dos semanas.

Entre las señales de alerta se encuentran la tristeza profunda, la sensación de vacío, la pérdida de interés por actividades cotidianas, el cansancio constante, los cambios en el sueño y el apetito, así como la dificultad para concentrarse.

En Coahuila, se han registrado alrededor de tres mil casos de depresión en el último año; sin embargo, Moreno de la Rosa advirtió que la cifra real podría ser mayor, debido a que muchas personas no buscan atención profesional.

Señaló que en Monclova y la región Centro la problemática se intensificó tras la pandemia por COVID-19 y el cierre de Altos Hornos de México, situaciones que generaron estrés, incertidumbre y afectaciones emocionales en numerosas familias.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia retiro de luces navideñas en principales vialidades de Torreón

El especialista añadió que actualmente los consultorios de psicología y psiquiatría se encuentran saturados, y que obtener una cita puede tardar entre una y dos semanas, lo que retrasa la atención oportuna de quienes requieren apoyo inmediato.

Indicó que el grupo de edad más afectado se encuentra entre los 17 y 35 años. Aunque las mujeres son quienes más acuden a consulta, aclaró que esto no significa que los hombres padezcan menos depresión, sino que suelen evitar buscar ayuda profesional. En el caso de las mujeres, agregó, también influyen factores hormonales.

Finalmente, el psicólogo exhortó a la población a no normalizar la tristeza, el enojo o el desánimo persistente, y a acercarse a especialistas ante cualquier síntoma prolongado.

Recomendó, además, fortalecer hábitos de sueño y alimentación, dedicar tiempo al autocuidado y recurrir a actividades que favorezcan el bienestar emocional.