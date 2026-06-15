Atienden inundaciones en 35 viviendas tras tormenta en Monclova

Desde las primeras horas de la jornada, el Presidente Municipal mantuvo comunicación permanente con las corporaciones de Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública y demás dependencias involucradas en la atención de la contingencia. Asimismo, destacó que, gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, Monclova cuenta con la capacidad operativa, el equipamiento y los mecanismos de coordinación necesarios para responder de manera eficiente ante fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

MONCLOVA, COAH.- Ante las intensas precipitaciones registradas durante la mañana de este lunes, el alcalde Carlos Villarreal encabezó un operativo integral de atención y respuesta en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de coordinar las acciones de auxilio y salvaguardar la integridad de la población.

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil, las lluvias dejaron un acumulado histórico de 81.8 milímetros de precipitación, cifra considerablemente superior a los registros recientes, que oscilaban entre los 11 y 13 milímetros.

Como resultado del operativo implementado por las autoridades municipales, se realizaron un total de 60 acciones de atención y auxilio. Entre ellas destacan la atención a 35 viviendas afectadas por inundaciones, el rescate de 15 vehículos, la evacuación preventiva de cuatro planteles educativos y el rescate de siete menores de edad.

Asimismo, se efectuó el traslado de una persona lesionada para recibir atención médica especializada, se atendió una explosión de tanque de gas y se llevaron a cabo labores de remoción de tres bardas y dos techos colapsados como consecuencia de las condiciones climáticas.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades determinaron el cierre temporal de diversos puntos considerados de riesgo, entre ellos el vado de Aguas Negras, ubicado sobre la calle Campesinos Unidos; el vado frente al Campo Las Américas, en la calle El Minero; así como los accesos al sector oriente por el bulevar Montessori y la calle Jiménez.

De igual forma, se mantiene vigilancia permanente en el bulevar Plan de Guadalupe, a la altura de Technotrim; la avenida Industrial; la calle Huemac, frente a City Club; y el vado de esta misma vialidad, donde podrían aplicarse cierres preventivos adicionales en caso de que las condiciones lo ameriten.

El alcalde Carlos Villarreal subrayó que la prioridad de su administración es actuar con oportunidad y cercanía para atender cualquier situación que represente un riesgo para la ciudadanía.