Atropella motociclista a niña de 4 años y es hospitalizada en Monclova

El accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas sobre la calle El Potrero, a la altura del cruce con la avenida Las Torres. De acuerdo con los reportes iniciales, la niña, identificada como Enith ¨N¨, salió de su domicilio e intentó cruzar la vialidad en ese momento.

MONCLOVA, COAH.- Una menor de cuatro años resultó lesionada luego de ser atropellada por un motociclista durante la tarde de este sábado en la colonia Ampliación Las Flores, en Monclova , hecho que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

Aunque la menor aparentemente observó antes de avanzar, no logró percatarse de la cercanía de una motocicleta que circulaba por la zona. Se trataba de una unidad Italika FT200 en color rojo, conducida por Jesús ¨N¨, quien tampoco advirtió la presencia de la niña a tiempo para evitar el impacto.

El golpe fue directo, lo que provocó que la menor fuera proyectada contra el pavimento. Tras la caída, quedó tendida con visibles lesiones, principalmente en la cabeza, situación que generó alarma entre familiares y vecinos del sector.

Al escuchar el impacto, la madre de la menor y otras personas cercanas salieron de inmediato para brindarle auxilio, mientras solicitaban el apoyo de los servicios de emergencia. En tanto, el conductor de la motocicleta permaneció en el lugar tras lo ocurrido e intentó colaborar en la atención inicial.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio, donde brindaron atención prehospitalaria a la niña. Debido a la naturaleza de las lesiones, se determinó su traslado urgente al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido y realizar las diligencias correspondientes, con el objetivo de establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades.