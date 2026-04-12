Atropella motociclista a niña de 4 años y es hospitalizada en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 12 abril 2026
    Atropella motociclista a niña de 4 años y es hospitalizada en Monclova
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a la niña en el lugar y posteriormente la trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides. ARCHIVO

El motociclista permaneció en el lugar tras el accidente y fue asegurado por autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes

MONCLOVA, COAH.- Una menor de cuatro años resultó lesionada luego de ser atropellada por un motociclista durante la tarde de este sábado en la colonia Ampliación Las Flores, en Monclova, hecho que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas sobre la calle El Potrero, a la altura del cruce con la avenida Las Torres. De acuerdo con los reportes iniciales, la niña, identificada como Enith ¨N¨, salió de su domicilio e intentó cruzar la vialidad en ese momento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/si-los-perros-de-la-calle-hablaran-esto-es-lo-que-nos-dirian-CF19947577

Aunque la menor aparentemente observó antes de avanzar, no logró percatarse de la cercanía de una motocicleta que circulaba por la zona. Se trataba de una unidad Italika FT200 en color rojo, conducida por Jesús ¨N¨, quien tampoco advirtió la presencia de la niña a tiempo para evitar el impacto.

El golpe fue directo, lo que provocó que la menor fuera proyectada contra el pavimento. Tras la caída, quedó tendida con visibles lesiones, principalmente en la cabeza, situación que generó alarma entre familiares y vecinos del sector.

Al escuchar el impacto, la madre de la menor y otras personas cercanas salieron de inmediato para brindarle auxilio, mientras solicitaban el apoyo de los servicios de emergencia. En tanto, el conductor de la motocicleta permaneció en el lugar tras lo ocurrido e intentó colaborar en la atención inicial.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio, donde brindaron atención prehospitalaria a la niña. Debido a la naturaleza de las lesiones, se determinó su traslado urgente al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido y realizar las diligencias correspondientes, con el objetivo de establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/destaca-coahuila-como-sede-de-eventos-ecuestres-llega-por-primera-vez-competencia-de-la-nrha-HF19948843

Por su parte, el motociclista fue asegurado y trasladado a la Comandancia Municipal, donde permanecerá mientras se define su situación legal, misma que dependerá del estado de salud de la menor lesionada.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, quienes darán seguimiento a las investigaciones derivadas del incidente.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
choque de moto

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El proyecto se desarrollará en las instalaciones de Expo Coahuila.

Saltillo: licitan estudios de mecánicas de suelo para Gran Forum de Expo Coahuila
Una vez que se hace un decomiso de droga, autoridades la incineran en un lugar seguro.

Se disparan al doble decomisos de droga en Coahuila: mariguana, la más frecuente
En universidades públicas, el costo promedio de una carrera ronda los 28 mil pesos.

¿Cuánto tarda un profesionista de Coahuila en recuperar su inversión universitaria?
true

Obras faraónicas inservibles y peligrosas de la 4T
true

Coahuila: La importancia de rescatar el patrimonio cultural
Afortunado

Afortunado
Soberanía: Jaque Perpetuo

Soberanía: Jaque Perpetuo
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026