Si los perros de la calle hablaran, esto es lo que nos dirían...

VOZ INVITADA Autora: Victoriana No sé cómo llegué aquí, rondando por las calles y terrenos baldíos, esperando que algún ser humano me regale agua y comida. No sé si yo me salí de mi casa indebidamente, si dejaron la puerta abierta, o quizá ya no me querían y me echaron a la calle. Tal vez fui el único sobreviviente de mi camada, nacido y luego abandonado en los arbustos. La verdad, no me acuerdo. Como haya sido, estoy solo y triste. Por favor, no me tiren piedras ni agua. Soy un ser vivo y tengo sentimientos: siento dolor, frío y calor; miedo y soledad; hambre, sed y una profunda tristeza por mi predicamento. No me autocompadezco, pero si puedes ayudarme, por favor hazlo.

Antes yo era juguetón y alegre. Ahora ni me acuerdo si tenía nombre. Creo que me llamo “Sáquese”. Supe por un cuate mío —solíamos vagar juntos buscando comida— que a una amiga de él la llevaron a un lugar llamado “albergue” y que ahora está muy bien, protegida y tratada con amor. Ojalá que a mí me llevaran a ese lugar. Qué no daría yo por sentir una caricia en lugar de una patada. Yo puedo saber, por mi olfato, quién me trataría con gentileza. No muerdo, solo si siento que me quieren atacar. Vivo con miedo todo el tiempo, por favor no me asustes. Si te quieres acercar, hazlo despacio y háblame con una voz baja y suave. Déjame olerte, déjame oler tu aliento. Te juro que me muero de ganas de conocer la bondad de la que son capaces ustedes, seres humanos. Otro cuate mío, que tenía hace mucho tiempo en la calle, me habló de mi karma. No entendía. Me explicó que mi karma es mi destino, y que solo un ser humano puede cambiármelo, para bien o para mal. Les pido a mis ángeles que manden a un ser humano de los amables, para que me rescate. Estoy cansado. A veces me siento tan desesperado que hasta me quiero morir. Quizá correr enfrente de un carro para no pasar otra noche más con frío, hambre y sed, y tener que esconderme de los peligros. Muchos de mis compañeros han muerto así. Hay muchos peligros para nosotros, los perros de la calle.

Haz algo por mí, por nosotros. Soy noble, agradecido y lleno de amor. Solo necesito encontrar quién me quiera. A través de tu evolución como ser humano, te hemos acompañado y cuidado; incluso te ayudamos a cazar. Quiero recordar cómo, después de un día de arduo trabajo, cenábamos y nos acostábamos al lado de la hoguera, juntos, lomo con lomo. Ser humano, por favor piensa en mí. Lo único que necesitamos los perros de la calle es empatía y amor. A cambio, daríamos la vida por ustedes. Si eres amante de la naturaleza, acuérdate de que los perros de la calle también somos parte vital del mundo. Por favor, ayúdanos. Me despido con el amor infinito del que somos capaces. Por favor, danos la oportunidad de comprobarlo. ¿A QUIÉN ACUDIR SI UN PERRITO NECESITA AYUDA? Si encuentras un perro en situación de riesgo y no puedes intervenir directamente, puedes buscar apoyo con rescatistas y asociaciones locales. La recomendación es localizarlos a través de redes sociales con los siguientes nombres: Corazón Patitas

ADAC (Alianza por los Derechos de los Animales de Coahuila) También puede realizarse el reporte a través de alguno de los canales municipales como el número de Atención Ciudadana 844 438 2500 donde la llamada será canalizada a la dirección de Medioambiente y Desarrollo Sustentable o bien al Centro de Bienestar Animal.

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