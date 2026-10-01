Auxilian a joven en Monclova tras presunto intento de suicidio

Los reportes iniciales señalan un presunto intento de suicidio, sin que se haya localizado un informe oficial público que precise las circunstancias.

MONCLOVA, COAH.- Una joven de 20 años fue trasladada al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, Coahuila, después de que sus familiares solicitaran ayuda por una emergencia registrada en su domicilio la tarde del miércoles 30 de septiembre.

De acuerdo con la información difundida a las autoridades, sus padres la encontraron y pidieron la intervención de los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a la vivienda, brindaron los primeros auxilios y realizaron el traslado al área de Urgencias.

La primera información ubicó el episodio alrededor de las 15:00 horas y señala que la paciente fue reportada estable. Sin embargo, una versión no oficial de este jueves describía su condición como grave.

Aunque algunas versiones mencionan un posible cuadro depresivo, las autoridades no han relevado las verdaderas causas ni una valoración clínica que confirme o desmienta un caso de intento de autolesionarse.

Para las personas que atraviesan una crisis emocional y sus familiares, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones dispone de la Línea de la Vida, en el teléfono 800 911 2000. El servicio es gratuito y funciona las 24 horas, todos los días del año.

Profesionales de salud mental ofrecen escucha, orientación e intervención breve. Cuando la situación requiere atención presencial especializada, pueden canalizar a otros servicios. La línea también recibe llamadas de familiares, amistades y personas cercanas que necesitan orientación para acompañar a alguien.