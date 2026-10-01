Auxilian a joven en Monclova tras presunto intento de suicidio

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    Auxilian a joven en Monclova tras presunto intento de suicidio
    Una joven de 20 años recibió primeros auxilios de Cruz Roja y fue trasladada al Hospital Amparo Pape después de que sus familiares solicitaran ayuda en Monclova. ARCHIVO

Sus padres solicitaron apoyo; paramédicos la atendieron y trasladaron al Hospital Amparo Pape de Benavides donde permanece internada

MONCLOVA, COAH.- Una joven de 20 años fue trasladada al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, Coahuila, después de que sus familiares solicitaran ayuda por una emergencia registrada en su domicilio la tarde del miércoles 30 de septiembre.

Los reportes iniciales señalan un presunto intento de suicidio, sin que se haya localizado un informe oficial público que precise las circunstancias.

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De acuerdo con la información difundida a las autoridades, sus padres la encontraron y pidieron la intervención de los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a la vivienda, brindaron los primeros auxilios y realizaron el traslado al área de Urgencias.

La primera información ubicó el episodio alrededor de las 15:00 horas y señala que la paciente fue reportada estable. Sin embargo, una versión no oficial de este jueves describía su condición como grave.

Aunque algunas versiones mencionan un posible cuadro depresivo, las autoridades no han relevado las verdaderas causas ni una valoración clínica que confirme o desmienta un caso de intento de autolesionarse.

Para las personas que atraviesan una crisis emocional y sus familiares, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones dispone de la Línea de la Vida, en el teléfono 800 911 2000. El servicio es gratuito y funciona las 24 horas, todos los días del año.

Profesionales de salud mental ofrecen escucha, orientación e intervención breve. Cuando la situación requiere atención presencial especializada, pueden canalizar a otros servicios. La línea también recibe llamadas de familiares, amistades y personas cercanas que necesitan orientación para acompañar a alguien.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

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