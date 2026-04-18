Avanza Centro Integral de Seguridad con inversión conjunta en Monclova

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Monclova
/ 18 abril 2026
    Avanza Centro Integral de Seguridad con inversión conjunta en Monclova
    Autoridades supervisan avances del nuevo complejo de atención y vigilancia. CORTESÍA

Proyecto fortalece vigilancia, coordinación operativa y atención ciudadana con modelo integral para la Región Centro Desierto

MONCLOVA, COAH.- Con la finalidad de reforzar la protección y consolidar un esquema integral de prevención y reacción, el alcalde Carlos Villarreal supervisó los avances del Ceis, una obra estratégica para Monclova y la Región Centro Desierto que contempla una inversión superior a los 23 millones de pesos, aportados de manera conjunta por el estado y el municipio.

Este desarrollo se alinea con la estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, enfocada en sumar capacidades institucionales y recursos para brindar mayor tranquilidad a la población.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/con-inversion-de-45-millones-de-pesos-saltillo-refuerza-su-seguridad-con-nuevas-patrullas-y-equipo-policial-HB20035323

Durante el recorrido, se verificó el progreso de las instalaciones, que próximamente entrarán en funcionamiento y albergarán áreas clave como Inteligencia, Andrómeda, Academia, Policía Violeta, UNIF, Proximidad y Prevención. La integración de estos servicios en un solo espacio permitirá optimizar la operación y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

La actual administración municipal mantiene como eje prioritario el fortalecimiento de este rubro mediante acciones coordinadas, inversión en infraestructura y el impulso a las corporaciones, con el objetivo de generar entornos más seguros.

$!Instalaciones concentrarán áreas estratégicas para mejorar la respuesta ante emergencias.
Instalaciones concentrarán áreas estratégicas para mejorar la respuesta ante emergencias. CORTESÍA

En su intervención, el Alcalde destacó la importancia de este proyecto para la región: “Este espacio representa un avance significativo en la forma de atender los retos en esta materia. En coordinación con el Gobierno Estatal, fortalecemos nuestra capacidad de actuar con rapidez, organización y cercanía con la ciudadanía”, expresó.

El Ceis permitirá mejorar la articulación entre dependencias, agilizar la atención a la población y elevar la eficiencia operativa, posicionando a Monclova como un municipio que avanza con planeación y resultados en materia de protección ciudadana.

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