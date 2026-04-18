Avanza Centro Integral de Seguridad con inversión conjunta en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con la finalidad de reforzar la protección y consolidar un esquema integral de prevención y reacción, el alcalde Carlos Villarreal supervisó los avances del Ceis, una obra estratégica para Monclova y la Región Centro Desierto que contempla una inversión superior a los 23 millones de pesos, aportados de manera conjunta por el estado y el municipio. Este desarrollo se alinea con la estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, enfocada en sumar capacidades institucionales y recursos para brindar mayor tranquilidad a la población.

Durante el recorrido, se verificó el progreso de las instalaciones, que próximamente entrarán en funcionamiento y albergarán áreas clave como Inteligencia, Andrómeda, Academia, Policía Violeta, UNIF, Proximidad y Prevención. La integración de estos servicios en un solo espacio permitirá optimizar la operación y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. La actual administración municipal mantiene como eje prioritario el fortalecimiento de este rubro mediante acciones coordinadas, inversión en infraestructura y el impulso a las corporaciones, con el objetivo de generar entornos más seguros.

En su intervención, el Alcalde destacó la importancia de este proyecto para la región: “Este espacio representa un avance significativo en la forma de atender los retos en esta materia. En coordinación con el Gobierno Estatal, fortalecemos nuestra capacidad de actuar con rapidez, organización y cercanía con la ciudadanía”, expresó. El Ceis permitirá mejorar la articulación entre dependencias, agilizar la atención a la población y elevar la eficiencia operativa, posicionando a Monclova como un municipio que avanza con planeación y resultados en materia de protección ciudadana.

Publicidad

Temas

Seguridad Inversiones

